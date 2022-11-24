Барнаул, похоже, останется без 32-метровой ёлки в этом году. В мэрии объяснили почему

Большую 32-метровую ёлку, скорее всего, в 2022 году не будут устанавливать ни на площади Сахарова, ни в каком-либо другом месте Барнаула. Об этом amic.ru сообщили в пресс-службе мэрии краевой столицы, добавив, что впереди будут ещё совещания по организации новогодних праздников, где этот вопрос решится окончательно.

Напомним, раньше новогодняя красавица украшала главный снежный городок на площади Сахарова. Но в этом году из-за сложной дорожной ситуации, вызванной перекрытием путепровода на Новом рынке, мэрия Барнаула отказалась от праздничной площадки в центре города.

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Других площадок, где можно поставить огромную ёлку, в городе пока нет, сообщили amic.ru в мэрии. Подходящими по расположению территориями могли бы стать пешеходная улица Мало-Тобольская и площадь Советов — между фонтанами. Но на барнаульском Арбате слишком мало места и туда 32-метровая ель просто не войдёт. А рядом с площадью Советов находится краевая клиническая больница скорой помощи и жилые дома. Ель с иллюминацией и праздничный шум будут мешать людям, пояснили в администрации.

Третья причина, по которой решили не собирать ёлку, — её дороговизна. Отказавшись от строительства снежного городка на площади Сахарова, Барнаул сэкономит около 7 млн рублей, что очень существенно для городского бюджета.

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Отметим, что Барнаульская новогодняя ель является одной из самых высоких в Сибири. Высота искусственного дерева — 32 метра, а высота венчающей звезды — 1,3 метра. Власти приобрели эту ель в 2017 году. Начальная цена тендера составляла 12 млн рублей. А в 2021 году «Коммерсант» назвал ёлку Барнаула одной из самых дорогих в России. Согласно рейтингу, который составило издание, барнаульская ель заняла шестое место в стране по затратам. Её стоимость — 8,2 млн рублей. Впрочем, в эту же сумму входит и обустройство ледяного городка и иллюминация площади.

Напомним, что власти Барнаула осенью 2022 года отказались от масштабного празднования Нового года. В краевой столице не будет массовых мероприятий и фейерверков. Планируются только небольшие праздники для детей в разных районах города. Несколько снежных городков в Барнауле также появятся.