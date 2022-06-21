Территория радости. Как в Барнауле реализуют проекты инициативного бюджетирования

Новый механизм реализации инициатив горожан был принят Барнаульской городской Думой в прошлом году и сразу же нашел отклик среди барнаульцев. Сегодня благодаря этому инструменту и поддержке из городского бюджета полезные проекты реализуют во всех районах краевой столицы.

Поликлиника как территория радости

В Железнодорожном районе в этом году три проекта попали в программу инициативного бюджетирования, сообщил глава администрации Железнодорожного района Михаил Звягинцев.

Это спортплощадка на стадионе школы № 68, обустройство проезда Рыбозаводского и масштабное благоустройство территории возле поликлиники № 10 на улице Георгия Исакова.

Работы около медучреждения начались в конце мая. Проект решили назвать «Территория радости», рассказывает председатель Совета ТОС «Петровский» Виктор Юдин. «Решили сделать территорию вокруг поликлиники по-настоящему комфортной», — говорит Юдин. ТОС взял на себя и софинансирование в сумме 156 тыс. рублей.

В рамках проекта на «Территории радости» появятся восемь современных светильников, установят лавочки и урны, а кроме того высадят десять крупномерных елей и десятки декоративных кустарников, разобьют клумбы и цветники.

Занимается благоустройством подрядная организация ООО «Севан». Сейчас рабочие уже уложили 400 кв. м тротуарной плитки на месте протоптанных горожанами дорожек.

Юдин подчеркивает, что была проведена большая работа и с местными жителями: их убедили снести 34 старых земляных погреба, а также пришлось выкорчевывать аварийные деревья. «Только на вывоз порубочных остатков ТОС потратил 120 тыс. рублей», — сказал он.

Михаил Звягинцев сообщил, что жители Железнодорожного района оценили плюсы инициативного бюджетирования и уже готовят пять проектов на следующий год. При этом люди таким образом подходят к проектам, чтобы работы проводились комплексно.

«С помощью депутатов местного отделения партии „Единая Россия“ жители продумывают заявки, которые не перекликаются с нацпроектами. Таким образом, одна и та же территория может быть благоустроена комплексно за счет разных инструментов поддержки. На мой взгляд, такой подход к делу позволит в разы улучшить внешний вид территорий, в том числе и в частном секторе, который по инициативности ни в чем не уступает многоэтажным кварталам и новым микрорайонам», — отметил Звягинцев.

Фото: barnaul.org

Востребованные проекты

Сразу пять проектов инициативного бюджетирования курирует отдел благоустройства и озеленения комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города Барнаула. При этом «Территория радости» в Железнодорожном районе — самый большой объект по объёму работ и сумме благоустройства. На его реализацию выделено почти три миллиона рублей, сообщил главный специалист отдела Вадим Бахарев.

Он также отметил, что идут работы и на других проектах. Это — участок на пересечении ул. Г. Исакова и Малахова, часть аллеи по ул. Г. Исакова от ул. Шукшина до ул. Солнечная Поляна. В Индустриальном районе будут благоустроена территория СОШ № 125 и аллея в поселке Лесной.

В пресс-службе администрации города уточнили, что территории Индустриального района в 2022 году реализуют семь проектов. Уже заасфальтирован проезд Братский от ул. Транзитной до ул. Волгоградской, уложено новое покрытие на улице Российская в микрорайоне Авиатор.

В Октябрьском районе по программе инициативного бюджетирования приведут в порядок три территории: спортивную площадку в Западном микрорайоне, обновят беговую дорожку на спортплощадке в школе № 130 и сделают прорезиненное покрытие на спортивной площадке в школе № 56.

Напомним, изначально на реализацию программы инициативного бюджетирования в Барнауле в 2022 году выделили 20 млн руб. Но так как стоимость проектов в этом году значительно выросла, финансирование увеличили до 38,6 млн руб. Еще 2,3 млн рублей добавили в рамках софинансирования население и спонсоры.