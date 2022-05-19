Тротуары и парковки. Улицу Солнечная Поляна ремонтируют в Барнауле по нацпроекту БКАД

Улица Солнечная Поляна в Барнауле будет отремонтирована в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги». В этом году ремонт проведут на участке от улицы Энтузиастов до улицы Юрина. Как сообщили в пресс-центре администрации Барнаула, сейчас на участке дороги, который проходит в Ленинском районе, уже уложен выравнивающий слой асфальта.

Что будет сделано на Солнечной Поляне?

Специалисты провели выездное совещание, посвящённое ремонту этой магистрали. Участие в нём приняли первый заместитель главы администрации Ленинского района по жилищно-коммунальному хозяйству Евгений Авраменко, руководитель МБУ «Автодорстрой» г. Барнаула Андрей Курышин и главный инженер подрядной организации ООО «Сибинвест» Андрей Жиляков.

Эксперты отметили, что улица Солнечная Поляна — одна из основных магистралей города. Она находится на пересечении двух районов — Ленинского и Индустриального. По этой дороге ежедневно проходит большое количество транспорта, поэтому в целях безопасности организации дорожного движения её необходимо поддерживать в хорошем состоянии.

Ремонт дороги на ул. Солнечная Поляна / Фото: barnaul.org

Во время работ по благоустройству дорожники уберут старый асфальт и уложат новое покрытие. Также обустроят пешеходные тротуары там, где их не было, а где были — отремонтируют старые. Приведут в порядок парковочные карманы, заменят бордюрный камень и обустроят поребрик.

За качеством работ будут наблюдать общественники и жители города. По словам первого заместителя главы администрации Ленинского района по ЖКХ Евгения Авраменко, такой подход очень важен, так как «проще устранить недочёты сейчас, чем на завершающем этапе».

Ранее сообщалось, что работы по ремонту дороги по ул. Солнечная Поляна — от ул. Энтузиастов до ул. Юрина — проводит ООО «Сибинвест». Стоимость контракта составила более 117 млн рублей.

Руководитель МБУ «Автодорстрой» Барнаула Андрей Курышин отметил, что благодаря реализации национальных проектов в столице Алтайского края удалось привести в порядок большое количество дорог и работы по этой программе продолжаются.

«В рамках данного нацпроекта партии „Единая Россия“ только в Ленинском районе за последние пять лет было отремонтировано 20 объектов общей протяжённостью 34 км на сумму 373,4 млн рублей», — сказал он.

Ремонт дороги на ул. Солнечная Поляна / Фото: barnaul.org

Какие дороги ещё отремонтируют летом-2022 в Барнауле?

По словам Курышина, в этом году в планах асфальтирование улиц: 10-я, 11-я, 12-я, 13-я, 14-я Западные, ул. 2-я Северо-Западная — от ул. Гущина до ул. Антона Петрова, ул. Кавалерийская, ул. Солнечная Поляна — от ул. Антона Петрова до ул. Юрина.

Всего в рамках нацпроекта запланированы строительно-ремонтные работы на 19 участках дорог Барнаула. На эти цели выделено 914 млн рублей, сообщили в пресс-службе администрации.

В частности, отремонтируют участок на улице Власихинской — от Павловского тракта до ул. Попова. Стоимость работ составит более 196 млн рублей.

Продолжатся работы на Змеиногорском тракте — от ул. Горнолыжной до Южного тракта. Ждёт ремонт улицы Воровского, 5-й Западной, 2-й Северо-Западной (от ул. Гущина до дома № 167 по ул. 2-й Северо-Западной) и др.

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