У барнаульцев уже нет сил терпеть набитые битком автобусы

Жители Барнаула заявили, что у них уже нет сил терпеть автобусы № 65 и 80, которые, по их словам, очень редко ходят и постоянно забиты до отказа.

В паблике Barnaul 22 горожане отмечают, что особенно остро проблему ощущают на себе жители Булыгино, которые ранее уже писали о проблеме, но «ситуация не поменялась».

«Примерно около 06:50 автобус маршрута № 80 был, как обычно, набит битком, от остановки „Улица Боровая“ (в сторону краевой больницы) не останавливался совсем, так как людям уже негде было даже стоять», — рассказали местные.

По словам пассажиров, автобусы каждый день ходят не по расписанию, кроме того, машин на маршруте очень мало: интервал между ними составляет порядка 40-60 минут.

«Вечером невозможно приехать со стороны краевой больницы в посёлок. Ситуация такая же, как и утром: до посёлка автобус набирает людей, а от остановки „Трикотажная фабрика“ люди уже могут уехать не всегда, места им нет даже на последней ступеньке», — посетовали барнаульцы, выразив надежду, что мэрия их «наконец-то услышит и примет меры».