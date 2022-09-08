В Барнауле до 10 сентября закрыли движение по улице Симферопольской

Движение транспорта по улице Симферопольской в Барнауле закрыли до 10 сентября, сообщили в мэрии.

«Ограничение проезда от здания № 2а по улице Симферопольской до здания № 1б по улице Краснодарской продлено в Барнауле до 10 сентября», — говорится в сообщении.

Проезд возобновят на участке в этот день после 20:00.

Уточняется, что перекрытие продлили из-за того, что во время ремонта теплосети также пришлось демонтировать электроопору и ограждение.