В Барнауле до 10 сентября закрыли движение по улице Симферопольской
Ограничение продлили из-за необходимости демонтировать электроопору и ограждение
8 сентября 2022, 12:15, Никита Черников
Движение транспорта по улице Симферопольской в Барнауле закрыли до 10 сентября, сообщили в мэрии.
«Ограничение проезда от здания № 2а по улице Симферопольской до здания № 1б по улице Краснодарской продлено в Барнауле до 10 сентября», — говорится в сообщении.
Проезд возобновят на участке в этот день после 20:00.
Уточняется, что перекрытие продлили из-за того, что во время ремонта теплосети также пришлось демонтировать электроопору и ограждение.
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