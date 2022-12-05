В Барнауле коммунальная авария оставила без холодной воды более 160 домов

В Барнауле вечером 4 декабря произошла коммунальная авария на водопроводной сети на пересечении переулка Зайчанского и улицы Ипподромной, сообщили в мэрии.

Под отключение холодной воды попали 155 частных домов, 7 многоквартирных и 2 детсада, расположенных по следующим адресам:

• ул. Гоголя, 201-225, 240-248, 215а, 213, 240, 240а;

• пер. Крайний, 3, 5;

• ул. Анатолия, 315-319а;

• ул. 2-я Тормозная, 1-10а;

• ул. Ипподромная, 9-17, 10-14;

• пер. Поперечный, 11-13;

• пер. Лучевой, 21-35, 22-36;

• ул. Никитина, 232-272, 205-243;

• ул. Шангина, 25-37, 26-36;

• ул. Короленко, 208-230, 219-243.

На момент публикации пресс-релиза также было сказано, что на месте аварии работают специалисты «Росводоканала Барнаул». После этого в горадминистрации дополнений по ситуации не делали.