В Барнауле на улице исчезли остановки вместе с урнами

В Барнауле на улице Малахова исчезли два остановочных павильона, сообщает «В курсе 22».

«Остановка „Депо N3“. Стояли вполне новые остановки. Сейчас их нет, и мусорки убрали», — рассказала местная жительница.

Барнаульцы задаются вопросом: по какой причине исчезли павильоны?

Исчезновение остановочных павильонов / Фото: vk.com/vkurse22barnaul