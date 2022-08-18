В Барнауле на улице исчезли остановки вместе с урнами
Барнаульцы отмечают, что остановочные павильоны были «вполне новые»
18 августа 2022, 12:32
В Барнауле на улице Малахова исчезли два остановочных павильона, сообщает «В курсе 22».
«Остановка „Депо N3“. Стояли вполне новые остановки. Сейчас их нет, и мусорки убрали», — рассказала местная жительница.
Барнаульцы задаются вопросом: по какой причине исчезли павильоны?
Исчезновение остановочных павильонов / Фото: vk.com/vkurse22barnaul
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