В Барнауле назначили председателя комитета по энергоресурсам и газификации города

Председателем комитета по энергоресурсам и газификации Барнаула назначен Станислав Цыро. Об этом сообщили в мэрии.

Чиновник приступил к исполнению своих обязанностей с 4 июля.

Станислав Цыро родился 23 февраля 1982 года в Барнауле. В 2004-м окончил АлтГТУ по специальности «Городское строительство и хозяйство», а в 2017-м — прошёл переподготовку в АлтГУ по программе «Государственное и муниципальное управление». Больше 17 лет замещал должности государственной гражданской службы в органах исполнительной власти региона. С октября прошлого года работал замначальника управления — начальника отдела теплоснабжения управления по развитию коммунальной инфраструктуры регионального Минстроя. Женат, воспитывает сына.