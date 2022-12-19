В Барнауле обсудили проведение детских новогодних мероприятий. Для школьников проведут спектакли, утренники, конкурсы и викторины

На каникулах в особом режиме будут работать все учреждения культуры города

19 декабря 2022, 12:00, Никита Черников

Фото: unsplash.com

В мэрии Барнаула обсудили проведение новогодних мероприятий для детей и молодёжи. Совещание с участием руководителей профильных комитетов, администраций районов, полиции, Общественной палаты и своих заместителей провёл градоначальник Вячеслав Франк.

На мероприятии рассказали, что новогодние представления с 19 по 30 декабря проведут на пяти площадках: это ДК «Южный», Дворец культуры Барнаула, театр драмы, музыкальный театр и кукольный театр «Сказка». Их посетят почти 40 тысяч школьников. Напомним, детей будут возить на спектакли в сопровождении ГИБДД.

Во время новогодних каникул для детей запланировали больше 60 праздничных мероприятий. Как отметил председатель комитета по культуре Барнаула Валерий Паршков, в эти дни в особом режиме будут работать все учреждения культуры города.

«Здесь пройдут игровые развлекательные программы, викторины, конкурсы, утренники для детей, участников художественной самодеятельности», — сказал он.

Кроме того, в мэрии рассказали, что более четырёх тысяч подарков вручат детям из малообеспеченных, многодетных семей, а также семей мобилизованных и прибывших с новых территорий.