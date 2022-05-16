Барнаульские дорожники начали асфальтировать проезд Братский

В Барнауле продолжает реализация проектов горожан, которые вошли в программу городского инициативного бюджетирования. Как сообщает пресс-центр мэрии, силами МБУ «Автодорстрой» будет отремонтировано шесть дорог.

В этом году из 22 проектов жителей, которые получили поддержку из бюджета, шесть посвящены ремонту дорог. Силами «Автодорстроя» будут отремонтированы улица Российская в границах улиц Дружбы и Московской в микрорайоне Авиатор, улицы Липецкая и Вологодская в посёлке Центральном, проезд Рыбозаводской от дома № 2 до дома № 5, проезд от улицы Балтийской к школе № 128, проезд Братский от улицы Транзитной до улицы Волгоградской. Общая стоимость проектов — 13,5 млн рублей.

Сегодня, 16 мая, дорожники приступили к асфальтированию проезда Братского от улицы Транзитной до Волгоградской. Проезжую часть заасфальтируют на общей площади 1,1 тыс. кв. м. Стоимость проекта — около 1 миллиона рублей.