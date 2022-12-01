В Барнауле полиция провела рейд среди водителей автобусов и выявила 21 нарушение

В Барнауле 1 декабря провели профилактическое мероприятие «Безопасный автобус», сообщили в отделе пропаганды городской ГИБДД.

Цели мероприятия: снижение числа ДТП, обеспечение безопасности дорожного движения, проведение индивидуально-профилактической работы с водителями.

«На аварийных участках города дежурили экипажи ДПС. Основные нарушения ПДД — это правила перевозки пассажиров, непредоставление преимущества в движении пешеходам, проезд перекрёстка на запрещающий сигнал светофора, разговор по телефону во время движения. Всего выявлено 21 нарушение водителями автобусов», — рассказали в ведомстве.