В Барнауле полиция провела рейд среди водителей автобусов и выявила 21 нарушение

Водители, например, продолжают разговаривать по телефону во время движения, несмотря на запрет

1 декабря 2022, 15:15
Фото: ОГИБДД УМВД России по Барнаулу

В Барнауле 1 декабря провели профилактическое мероприятие «Безопасный автобус», сообщили в отделе пропаганды городской ГИБДД.

Цели мероприятия: снижение числа ДТП, обеспечение безопасности дорожного движения, проведение индивидуально-профилактической работы с водителями.

«На аварийных участках города дежурили экипажи ДПС. Основные нарушения ПДД — это правила перевозки пассажиров, непредоставление преимущества в движении пешеходам, проезд перекрёстка на запрещающий сигнал светофора, разговор по телефону во время движения. Всего выявлено 21 нарушение водителями автобусов», — рассказали в ведомстве.

В полиции подчеркнули, что причины ДТП с участием общественного транспорта — несоответствие скорости конкретным условиям, нарушение правил проезда пешеходных переходов, неправильный выбор дистанции, несоблюдение очерёдности проезда перекрёстков, выезд на полосу встречного движения.

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