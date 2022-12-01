В Барнауле полиция провела рейд среди водителей автобусов и выявила 21 нарушение
Водители, например, продолжают разговаривать по телефону во время движения, несмотря на запрет
Фото: ОГИБДД УМВД России по Барнаулу
В Барнауле 1 декабря провели профилактическое мероприятие «Безопасный автобус», сообщили в отделе пропаганды городской ГИБДД.
Цели мероприятия: снижение числа ДТП, обеспечение безопасности дорожного движения, проведение индивидуально-профилактической работы с водителями.
«На аварийных участках города дежурили экипажи ДПС. Основные нарушения ПДД — это правила перевозки пассажиров, непредоставление преимущества в движении пешеходам, проезд перекрёстка на запрещающий сигнал светофора, разговор по телефону во время движения. Всего выявлено 21 нарушение водителями автобусов», — рассказали в ведомстве.
В полиции подчеркнули, что причины ДТП с участием общественного транспорта — несоответствие скорости конкретным условиям, нарушение правил проезда пешеходных переходов, неправильный выбор дистанции, несоблюдение очерёдности проезда перекрёстков, выезд на полосу встречного движения.