В Барнауле появилась контактная группа по оказанию помощи семьям мобилизованных. Куда обращаться?

Контактную группу по оказанию помощи семьям мобилизованным создали в Барнауле по поручению главы города Вячеслава Франка. Решение об этом было принято 30 сентября, на аппаратном совещании в администрации Барнаула.

При этом Вячеслав Франк распорядился организовать работу качественно. «К каждой семье надо найти индивидуальный подход, выяснить, в чем она нуждается, и оказать всю необходимую помощь», — сказал он.

Что за контактная группа и что она будет делать?

В пятницу в комитете социальной поддержки населения города и администрациях районов определили контактные телефоны, по которым могут обратиться семьи мобилизованных. На линиях будут работать специалисты, которые во время разговора с позвонившим выяснят, в какой помощи нуждаются семьи мобилизованных барнаульцев, и окажут необходимое содействие.

Напомним, что 28 сентября губернатор Алтайского края Виктор Томенко потребовал в каждом муниципалитете организовать работу по оказанию помощи семьям, где есть призванные в рамках частичной мобилизации.

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При этом губернатор отметил, что помощь людям будет оказана самая разная.

«Помощь будем оказывать по различным вопросам, например, по ремонту сантехники, присмотру за детьми, в сёлах могут быть просьбы, связанные с личным подсобным хозяйством и так далее», — сказал Виктор Томенко.

Куда в Барнауле можно обратиться за помощью?

Вот по этим телефонам:

Железнодорожный район — 62-56-21;

Индустриальный район — 47-51-35;

Ленинский район — 54-43-86;

Октябрьский район — 24-96-22;

Центральный район — 63-16-96;

комитет по социальной поддержке населения г. Барнаула — 37-17-82.

Звонить можно ежедневно, без выходных, с 8.00 до 17.00.

Также семьи мобилизованных могут обратиться по различным вопросам по телефону контакт-центра Минсоцзащиты: (3852) 27-36-01.

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Напомним, что кроме этого в Алтайском крае и Барнауле по телефону 122 действует горячая линия, посвящённая разъяснению вопросов частичной мобилизации.

Получить ответы по вопросам мобилизации можно и на официальном сайте «Объясняем.рф». Здесь разъяснения по поступающим обращениям дают правительство России совместно с Министерством обороны.