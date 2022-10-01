В Барнауле появилась контактная группа по оказанию помощи семьям мобилизованных. Куда обращаться?
Рассказываем, где семьи мобилизованных барнаульцев могут получить помощь.
Контактную группу по оказанию помощи семьям мобилизованным создали в Барнауле по поручению главы города Вячеслава Франка. Решение об этом было принято 30 сентября, на аппаратном совещании в администрации Барнаула.
При этом Вячеслав Франк распорядился организовать работу качественно. «К каждой семье надо найти индивидуальный подход, выяснить, в чем она нуждается, и оказать всю необходимую помощь», — сказал он.
Что за контактная группа и что она будет делать?
В пятницу в комитете социальной поддержки населения города и администрациях районов определили контактные телефоны, по которым могут обратиться семьи мобилизованных. На линиях будут работать специалисты, которые во время разговора с позвонившим выяснят, в какой помощи нуждаются семьи мобилизованных барнаульцев, и окажут необходимое содействие.
Напомним, что 28 сентября губернатор Алтайского края Виктор Томенко потребовал в каждом муниципалитете организовать работу по оказанию помощи семьям, где есть призванные в рамках частичной мобилизации.
При этом губернатор отметил, что помощь людям будет оказана самая разная.
«Помощь будем оказывать по различным вопросам, например, по ремонту сантехники, присмотру за детьми, в сёлах могут быть просьбы, связанные с личным подсобным хозяйством и так далее», — сказал Виктор Томенко.
Куда в Барнауле можно обратиться за помощью?
Вот по этим телефонам:
Железнодорожный район — 62-56-21;
Индустриальный район — 47-51-35;
Ленинский район — 54-43-86;
Октябрьский район — 24-96-22;
Центральный район — 63-16-96;
комитет по социальной поддержке населения г. Барнаула — 37-17-82.
Звонить можно ежедневно, без выходных, с 8.00 до 17.00.
Также семьи мобилизованных могут обратиться по различным вопросам по телефону контакт-центра Минсоцзащиты: (3852) 27-36-01.
Напомним, что кроме этого в Алтайском крае и Барнауле по телефону 122 действует горячая линия, посвящённая разъяснению вопросов частичной мобилизации.
Получить ответы по вопросам мобилизации можно и на официальном сайте «Объясняем.рф». Здесь разъяснения по поступающим обращениям дают правительство России совместно с Министерством обороны.