В Барнауле сегодня выступает знаменитый пианист-виртуоз Денис Мацуев

Фестиваль «Денис Мацуев представляет: диалог поколений» пройдет 4 и 5 октября в филармонии Алтайского края. И уже сразу первый день фестиваля начнется гала-концертом с участием маэстро. Также перед барнаульцами сегодня выступят и другие прославленные российские музыканты: солист Московской государственной академической филармонии, лауреаты международных конкурсов Гайк Казазян, Александр Рамм, Ирина Поливанова, победитель международного конкурса молодых пианистов Grand piano Competition Петр Акулов, золотой медалист ХХ Молодежных Дельфийских игр России Александр Рублев. Денис Мацуев исполнит Второй концерт Сергея Рахманинова в сопровождении Симфонического оркестра филармонии.

Во второй день фестиваля будут выступать юные, но уже именитые таланты. Их возраст — от 10 до 18 лет. Но их имена уже знают в мире. Так, например, Варвара Кутузова, Пётр Акулов, Фёдор Кутузов и Николай Бирюков — стипендиаты фондов «Новые имена» и Владимира Спивакова, участники телеконкурсов «Синяя птица» и «Щелкунчик».

Как сообщили в филармонии, билеты на первый день фестиваля раскуплены уже давно. На второй — еще есть, но очень мало.

Впрочем, организаторы обещают вести онлайн-трансляцию для всех поклонников пианиста-виртуоза.

Напомним, фестиваль «Денис Мацуев представляет: диалог поколений» стартовал в апреле. В планах организаторов — объехать все регионы страны и побывать во всех крупных городах России. Кстати, Денис Мацуев впервые приехал в Барнаул. В его «коллекции» столица Алтайского края станет 119-м городом, который он посетил. Пианист прибыл в наш город сегодня утром. Но так как времени у него очень мало, вряд ли он успеет посмотреть Барнаул.

А как проходила репетиция концерта смотрите в наших фото и видео.