В Барнауле снизилось количество ДТП, однако возросла тяжесть их последствий

Власти Барнаула рассмотрели данные о состоянии аварийности на городских дорогах за прошедший период 2022 года, сообщает мэрия.

«По сравнению с аналогичным периодом 2021 года в Барнауле число дорожно-транспортных происшествий сократилось более чем на 16%. При этом в них пострадало меньше людей почти на 18%. Однако возросла тяжесть последствий ДТП», — подчеркнул начальник ОГИБДД УМВД России по Барнаулу Олег Каркошкин.

Так, в 2022 году зафиксировано на 13,6% случаев меньше наезда на пешеходов, на 20% сократилось количество ДТП на пешеходных переходах. Столкновений транспортных средств также стало меньше на 17%. Число травмированных в авариях уменьшилось, но увеличилось число случаев с летальным исходом.

На 26% снизилось количество зарегистрированных ДТП с участием детей-пешеходов и на 23,8% — пострадавших в них детей.

Отдельно на заседании рассмотрели аварийность с участием общественного транспорта. Количество аварий с участием автобусов сократилось на 20%, на 12% уменьшилось число пострадавших пассажиров. Снизился и процент происшествий по вине водителей общественного транспорта. Однако зафиксирован рост аварий с участием электротранспорта, но большинство случаев произошло по вине сторонних лиц.

При этом сохраняется положительная динамика по аварийности с участием общественного транспорта: число таких ДТП сократилось с 212 случаев в 2018 году до 71 случая в 2021 году.