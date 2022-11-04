В Барнауле торжественно открыли стелу «Город трудовой доблести». Фоторепортаж

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Церемония торжественного открытия стелы «Город трудовой доблести» состоялась 4 ноября в Барнауле.

Несмотря на туман, на мероприятие в Нагорный парк пришло много зрителей. Для них играл оркестр и маршировал полк, а ключевые политики города и региона, в том числе губернатор Виктор Томенко, произнесли поздравительную речь.

В конце церемонии её участники возложили цветы к стеле.

Напомним, 20 мая 2021 года Барнаулу присвоили почётное звание «Город трудовой доблести». Благодаря этому статусу жители столицы Алтайского края увековечили подвиг земляков в годы Великой Отечественной войны специальной стелой.

Памятник сделали из металлического каркаса. Снаружи размещены металлические рамы, которые используются для крепления облицовочных листов из нержавейки и стекла. Внутри под стеклом — подсветка. Высота стелы с учётом стилобата составила 32 метра.