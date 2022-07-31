В Барнауле установили вторую часть памятника строителям

В Барнауле на проспекте Строителей, 43, установили вторую часть памятника строителям. Идёт монтаж оставшихся деталей. Накануне рабочие спилили клёны в будущем сквере, где вскоре высадят другие деревья, передаёт корреспондент amic.ru.

Фото: amic.ru

Памятник из гранита, концепцию которого выполнил «Алтайгражданпроект», создали на Колыванском камнерезном заводе. Высота стелы с надписью «Памятный знак в честь строителей Алтайского края» составит около четырёх метров.

Открыть её планируют в канун Дня строителей, который выпадает в этом году на 14 августа.