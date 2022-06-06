В Барнауле уже разобрали половину моста на Новом рынке. Показываем, что осталось

Фото: Telegram-канал «Мост» / t.me/most_barnaul

Путепровод на Новом рынке в Барнауле закрыли на реконструкцию 21 мая — она продлится полтора года, до конца ноября 2023-го. Но перед тем как возводить новую переправу, нужно разобрать старую. На сегодня на объекте уже сняли трамвайные рельсы, асфальт, ограждения и электросети, убрали трубы теплоснабжения и прочие коммуникации, а также приступили к демонтажу балок.

Telegram-канал «Мост» поделился кадрами, как выглядит путепровод спустя чуть больше двух недель после закрытия.