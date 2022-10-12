В Барнауле за полчаса снесли многоквартирный дом

В Барнауле на улице Кулагина сносят аварийные дома, сообщает «В курсе 22».

«Буквально полчаса назад здесь стоял дом, а сейчас этого дома почти нет. Зрелище, конечно, завораживающее. Хочется наблюдать и наблюдать. Ломать — это не строить», — отметила местная жительница.

Напомним, вопрос сноса домов на улице Кулагина поднимали ещё в 2014 году.