В Барнауле за полчаса снесли многоквартирный дом
Местные жители отметили, что снос дома — это завораживающее зрелище
12 октября 2022, 13:02
В Барнауле на улице Кулагина сносят аварийные дома, сообщает «В курсе 22».
«Буквально полчаса назад здесь стоял дом, а сейчас этого дома почти нет. Зрелище, конечно, завораживающее. Хочется наблюдать и наблюдать. Ломать — это не строить», — отметила местная жительница.
Напомним, вопрос сноса домов на улице Кулагина поднимали ещё в 2014 году.
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