В Барнауле забастовку объявили курьеры федеральной службы доставки

В Барнауле курьеры службы доставки «Самокат» объявили забастовку из-за «ужасных условий труда», об этом они рассказали в Telegram-канале «Самокат Барнаул».

В сообщении утверждается, что из-за неприемлемых условий курьеры уходят с работы посреди смены, а руководство в ответ говорит, что они подставляют коллектив.

«Погода и дорожные условия изменились значительно с лета: среднемесячная температура упала на 20 градусов, и сейчас около нуля, на дороге грязь со снегом, а местами гололёд. Но что там по зарплате? Подняли ставку на 10 рублей (до 185) и ввели надбавку в 20 рублей за дождь. Надбавка даётся, только если отработать более семи часов за смену, при этом многие эти бонусы не получают, так как работают неполные смены из-за учёбы, работы и т.п.», — говорится в заявлении.

При этом в Новосибирске, где абсолютно такие же погодные условия, ставка — 245 рублей в час.

Также отмечается, что курьерам выдают велосипеды, на которых невозможно работать: «Уже были случаи, когда во время доставки отваливалось колесо».

«Учитывая всё сказанное, мы требуем немедленно: повысить ставку до 210 рублей в час, не считая надбавок, отвязать надбавку за дождь и снег от количества отработанных часов, начать регулярно и качественно чинить велосипеды», — заявили курьеры.