В Барнауле могут создать музейную экспозицию, в которой будут представлены уменьшенные копии стел всех 44 городов трудовой доблести

В Барнауле может появиться музейная экспозиция, в которой будут представлены уменьшенные копии стел всех 44 городов трудовой доблести. Об этом сообщает пресс-служба правительства Алтайского края со ссылкой на рабочую встречу губернатора Виктор Томенко и зампреда Российского военно-исторического общества Николая Овсиенко, которая состоялась 4 ноября.

«Виктор Томенко и Николай Овсиенко обсудили идею создания в Барнауле музейной экспозиции, в которой будут представлены уменьшенные копии стел всех 44 городов трудовой доблести, а в будущем их количество может увеличиваться. Это могло бы стать особой достопримечательностью краевой столицы», — говорится в сообщении.

Зампред РВИО в ходе встречи также отметил, что высоко ценит команду, которая работала над созданием стелы: «Работа без сбоев, без переносов, строго в соответствии с графиком. Это пример для подражания, потому что не у всех это получилось».

Кроме того, Томенко и Овсиенко обсудили вопрос о создании Попечительского Совета регионального отделения РВИО.