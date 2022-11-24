В Барнауле застройщик «умыкнул тротуар» у тысяч пешеходов ради небольшой парковки

Власти Барнаула требуют привести благоустройство ЖК в соответствие с проектом, однако застройщик отказывается из-за дополнительных затрат, пишет «Толк».

Высотка расположена по адресу: ул. Партизанская, 76. Ранее amic.ru рассказал историю этого долгостроя, который планировали сдать почти шесть лет назад. Кстати, изначально здание было 16-этажным, а затем ЖК вырос до 20 этажей.

Накануне экс-депутат Барнаульской гордумы Оксана Молодых написала в своём Telegram-канале, что застройщик лишил пешеходов нормального тротуара.

«Умыкнули тротуар среди бела дня в центре города и организовали парковку на три-пять автомобилей на гнев тысяч пешеходов. Решение весьма непохвальное. Не понимаю, как можно додуматься до такого вульгарного решения — организовать парковку на пути движения пешеходов», — указала Молодых.

Фото: amic.ru

Председатель комитета по строительству, архитектуре и развитию Барнаула Антон Воробьёв пояснил, что застройщик отклонился от проектной документации и нарушил требование о ширине тротуара, которая должна составлять не менее 2,25 метра.

Застройщик заявил чиновникам, что не планирует приводить благоустройство в соответствие с проектом, так как это повлечёт дополнительные затраты.

Замглавы Алтайской госинспекции строительного и жилищного надзора Ольга Дерявская отметила, что тротуар и парковку проверят после получения извещения об окончании этапа благоустройства, а пока основания для этого отсутствуют.