В Барнауле семьям мобилизованных мэрия купила дрова и устроила детей в садик

Глава Барнаула Вячеслав Франк провёл заседание штаба по оказанию помощи мобилизованным, на котором обсудили меры поддержки, сообщает мэрия.

На мероприятии отметили, что на данный момент в администрацию города поступило 225 обращений от родственников мобилизованных жителей.

«Они касаются льгот и гарантий для семей мобилизованных граждан, законности призыва на военную службу в рамках частичной мобилизации, вопросов оплаты кредитов и ипотеки, а также оказания помощи в решении бытовых вопросов. Все обращения находятся на особом контроле и оперативно отрабатываются администрациями районов города и профильными комитетами», — пояснила зампред организационно-контрольного комитета, начальник отдела по работе с обращениями Наталья Синельникова.

Фото: barnaul.org

Синельникова уточнила, что большинство обратившихся получили разъяснения действующего законодательства, а часть вопросов касалась оказания конкретной помощи.

Так, восьми родственникам мобилизованных помогли с приобретением угля и дров, ещё трём — с завершением ремонта в домах. По восьми обращениям посодействовали с предоставлением мест в детских садах и школах.

Франк подчеркнул, что необходимо ответственно подойти к каждому обращению, чтобы близкие мобилизованных чувствовали заботу и поддержку.

Телефоны кол-центров, по которым в рабочие дни с 08:00 до 17:00 могут обратиться семьи мобилизованных по вопросам оказания помощи:

Комитет по социальной поддержке населения Барнаула — 37-17-82;

Железнодорожный район — 62-56-21;

Индустриальный район — 47-51-35;

Ленинский район — 54-43-86;

Октябрьский район — 24-96-22;

Центральный район — 63-16-96.