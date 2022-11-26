Власти Барнаула контролируют работы по устранению коммунальной аварии, из-за которой без тепла остались почти 500 человек

Устранение повреждения теплосети на ул. Титова, 17, в Барнауле находится на особом контроле в администрации города и Октябрьского района. Об этом сообщили в мэрии.

Из-за неисправности без отопления остаются четыре жилых дома, в которых проживает 486 человек: ул. Титова, 17 и 21, Тимуровская, 25, и 40 лет Октября, 24.

Специалисты районной администрации с представителями УК ходят по квартирам и замеряют температуру — она находится на уровне 19-22 градусов.

Над устранением неисправности тем временем работают 11 человек и 5 единиц техники.

«На месте аварии присутствуют глава администрации района Юрий Асеев, председатель комитета по энергоресурсам и газификации города Барнаула Станислав Цыро, начальник управление по делам ГОЧС города Владимир Драчев, первый заместитель главы администрации района по жилищно-коммунальному хозяйству Сергей Мещеряков», — говорится в сообщении.