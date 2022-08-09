Восстановление знаменитого пруда в парке «Изумрудный» обойдется Барнаулу в 60 млн рублей
Облик пруда поменяется, он станет более естественным и здесь можно будет прогуливаться на лодках и катамаранах
В парке «Изумрудный» в Барнауле восстанавливают пруд, который стоял без воды с 2018 года. Жители города неоднократно просили властей отремонтировать водоём, который долгие годы был очень популярным местом отдыха для нескольких поколений барнаульцев. И вот, наконец, дождались начала работ.
Что уже сделано и что собираются сделать
Сейчас рабочие чистят от мусора котлован пруда. Подрядчик, а работы ведёт организация «Рустрой», сообщил, что придётся проводить гидроизоляцию дна водоёма. Во время обследования выяснилось, что она нарушена. Также планируется отсыпать дно и обустроить очистные сооружения. Новая система фильтрации позволит производить и механическую, и биологическую очистку воды.
Фото: Михаил Полубедов, «Вечерний Барнаул»
После всех работ глубина пруда составит 1,2 метра.
В этом году на восстановление водоёма направлено порядка 60 млн рублей. По словам заместителя главы администрации города по дорожному хозяйству и транспорту Антона Шеломенцева, это составляет 60% от общего объёма финансирования, предусмотренного на 2022 год.
«В целом внешний облик пруда поменяется, он станет более естественным. При этом здесь будут возможны прогулки на лодках и катамаранах», — сообщил замглавы.
Завершить работы подрядчик должен до конца 2022 года. При этом основные работы выполнят до наступления морозов.
А территорию вокруг пруда благоустроят?
Да. Архитектор Максим Максименко сообщил, что территорию по периметру вымостят плиткой. На склонах пруда высадят газоны. Будут обустроены красивые набережные, пирс и удобный спуск к воде.
А на острове установят новую беседку и скамейки. Проведут и озеленение.
Также реконструируют мосты, при этом будет использовано прежнее кованое ограждение, которое сначала отреставрируют.
Фото: Михаил Полубедов, «Вечерний Барнаул»
«Парк сейчас получает вторую жизнь — это прекрасно. Для многих поколений барнаульцев пруд всегда был знаковым местом», — отметила председатель Барнаульской городской Думы Галина Буевич. Депутаты и чиновники обсуждали с представителями проектной и подрядной организаций работы третьего этапа благоустройства парка «Изумрудный».
«Действительно, благоустройство парка показало, что заинтересованность всех сторон — горожан, представителей администрации и общественности — позволяет претворять в жизнь такие масштабные проекты и двигаться дальше», — сказала Галина Буевич.
Он напомнила, что депутаты ставят перед властью вопрос, чтобы прорабатывать механизмы сохранения зелёных зон.
«Речь идёт не только о парке, а о тех общественных пространствах, которые появились в городе благодаря национальному проекту, региональным и городским программам — задача не просто реализовать проект, а ещё направить все усилия на его дальнейшее преображение», — подчеркнула Буевич.
Фото: Михаил Полубедов, «Вечерний Барнаул»
Когда парк начали приводить в порядок?
Работы по возрождению парка «Изумрудный» начались в 2019 году. Тогда снесли старые и высадили новые деревья, сделали велодорожки. Также рабочие обновили покрытие на аллеях, сделали освещение и установили скамейки. В парке построили детские площадки и территорию для выгула собак.
Сейчас ежемесячно парк посещают порядка 150-200 тысяч человек.
Фото: Михаил Полубедов, «Вечерний Барнаул»
Какие ещё масштабные проекты реализуют в Барнауле?
В 2022 году в Барнауле благоустраивают парк «Юбилейный» и набережную Речного вокзала. Антон Шеломенцев отметил, что на этих объектах уже выполнен основной объём работ. Кроме того, скоро появится небольшой сквер на улице Чкалова около медицинского университета.