Восстановление знаменитого пруда в парке «Изумрудный» обойдется Барнаулу в 60 млн рублей

В парке «Изумрудный» в Барнауле восстанавливают пруд, который стоял без воды с 2018 года. Жители города неоднократно просили властей отремонтировать водоём, который долгие годы был очень популярным местом отдыха для нескольких поколений барнаульцев. И вот, наконец, дождались начала работ.

Что уже сделано и что собираются сделать

Сейчас рабочие чистят от мусора котлован пруда. Подрядчик, а работы ведёт организация «Рустрой», сообщил, что придётся проводить гидроизоляцию дна водоёма. Во время обследования выяснилось, что она нарушена. Также планируется отсыпать дно и обустроить очистные сооружения. Новая система фильтрации позволит производить и механическую, и биологическую очистку воды.

Фото: Михаил Полубедов, «Вечерний Барнаул»

После всех работ глубина пруда составит 1,2 метра.

В этом году на восстановление водоёма направлено порядка 60 млн рублей. По словам заместителя главы администрации города по дорожному хозяйству и транспорту Антона Шеломенцева, это составляет 60% от общего объёма финансирования, предусмотренного на 2022 год.

«В целом внешний облик пруда поменяется, он станет более естественным. При этом здесь будут возможны прогулки на лодках и катамаранах», — сообщил замглавы.

Завершить работы подрядчик должен до конца 2022 года. При этом основные работы выполнят до наступления морозов.

Новости

Общество Жди разводов? В барнаульском парке «Изумрудный» на пруду снесли мостики с замочками влюблённых

А территорию вокруг пруда благоустроят?

Да. Архитектор Максим Максименко сообщил, что территорию по периметру вымостят плиткой. На склонах пруда высадят газоны. Будут обустроены красивые набережные, пирс и удобный спуск к воде.

А на острове установят новую беседку и скамейки. Проведут и озеленение.

Также реконструируют мосты, при этом будет использовано прежнее кованое ограждение, которое сначала отреставрируют.

Фото: Михаил Полубедов, «Вечерний Барнаул»

«Парк сейчас получает вторую жизнь — это прекрасно. Для многих поколений барнаульцев пруд всегда был знаковым местом», — отметила председатель Барнаульской городской Думы Галина Буевич. Депутаты и чиновники обсуждали с представителями проектной и подрядной организаций работы третьего этапа благоустройства парка «Изумрудный».

Новости

Общество Пруд, кафе и набережная. В парке "Изумрудный" за 120 миллионов рублей появится мини-остров

«Действительно, благоустройство парка показало, что заинтересованность всех сторон — горожан, представителей администрации и общественности — позволяет претворять в жизнь такие масштабные проекты и двигаться дальше», — сказала Галина Буевич.

Он напомнила, что депутаты ставят перед властью вопрос, чтобы прорабатывать механизмы сохранения зелёных зон.

«Речь идёт не только о парке, а о тех общественных пространствах, которые появились в городе благодаря национальному проекту, региональным и городским программам — задача не просто реализовать проект, а ещё направить все усилия на его дальнейшее преображение», — подчеркнула Буевич.

Фото: Михаил Полубедов, «Вечерний Барнаул»

Когда парк начали приводить в порядок?

Работы по возрождению парка «Изумрудный» начались в 2019 году. Тогда снесли старые и высадили новые деревья, сделали велодорожки. Также рабочие обновили покрытие на аллеях, сделали освещение и установили скамейки. В парке построили детские площадки и территорию для выгула собак.

Сейчас ежемесячно парк посещают порядка 150-200 тысяч человек.

Фото: Михаил Полубедов, «Вечерний Барнаул»

Какие ещё масштабные проекты реализуют в Барнауле?

В 2022 году в Барнауле благоустраивают парк «Юбилейный» и набережную Речного вокзала. Антон Шеломенцев отметил, что на этих объектах уже выполнен основной объём работ. Кроме того, скоро появится небольшой сквер на улице Чкалова около медицинского университета.