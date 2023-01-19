Заброшенную пятиэтажку в промзоне Барнаула предлагают реконструировать в апарт-комплекс

В здании можно разместить более сотни небольших жилых номеров

19 января 2023, 06:15, ИА Амител



























































Проект апарт-комплекса на пр. Калинина, 28 / Фото предоставлено компанией, занимающейся реализацией здания

Пятиэтажный хозяйственный корпус на ул. Северо-Западной в Барнауле предлагают переделать в современный апарт-комплекс с жилыми ячейками до 30 квадратных метров. Их можно сдавать студентам и работникам, которые трудятся на предприятиях в промзоне. Пока же здание заброшено и огорожено бетонным забором, а собственник ищет для него инвесторов.

Дешевле квартир

Пятиэтажка площадью 5,8 тыс. квадратных метров построена на ул. Северо-Западной, недалеко от пересечения с пр. Калинина (по документам объекту присвоен адрес пр. Калинина, 28). Строение входит в огромную промзону, ограниченную ул. Северо-Западной, ул. Бриллиантовой, пр. Калинина.

Раньше это была территория нескольких крупных предприятий, в том числе "Барнаултрансмаша", АНИТИМа, Барнаульского завода геологоразведочного оборудования (позднее – "Алтайгеомаш"). Затем часть корпусов и зданий отошли в частные руки или различным копаниям.

Здание на пр. Калинина, 28 / Фото: Google Карты

Здание на ул. Северо-Западной также принадлежит юрлицу. По проекту реконструкции корпус становится апарт-комплексом с жилыми ячейками по 15-30 квадратных метров. Также у объекта предусмотрена эксплуатируемая кровля.

Изначально собственник планировал сделать реконструкцию своими силами, но не нашёл финансирования: по информации агентства, которое сейчас занимается реализацией здания, банки не выдают кредиты на строительство апартаментов. А переделать корпус в многоэтажный дом не позволяет территориальная зона, в которой расположен объект, – это ПК-1.2, где запрещено возводить жильё. Поэтому сейчас собственник ищет инвестора для проекта.

"У апартаментов в этом месте большие перспективы. Это будет интересно студентам, так как здание расположено недалеко от трамвайных остановок и пр. Ленина. Также предложение может привлечь работающих людей, которые трудятся в промзоне на пр. Калинина. Здесь много заводов. Цена квадратного метра жилой недвижимости в Барнауле сейчас – от 100 тыс. рублей и выше. Апартаменты должны быть намного дешевле. Даже если это 80 тыс. за "квадрат", то стоить собственная недвижимость будет от 1,2 млн рублей", – рассказали amic.ru в компании.

Справка

Апартаменты – это нежилая коммерческая недвижимость, которая внешне ничем не отличаются от квартиры. Однако из-за особого статуса в таком помещении нельзя оформить постоянную регистрацию – только временную, а размер налога выше, чем на жилую недвижимость.

Неудачный "Сентябрь"

Пока единственный в Барнауле опыт строительства апартаментов принадлежит компании "Сентябрь". В 2015 году она начала возводить на ул. Шумакова, 2, комплекс на 96 номеров. В нём были одно- и двухкомнатные студии от 15 до 54 квадратных метров, а также двухуровневые апартаменты.

За несколько лет застройщик сделал каркас объекта, кровлю, частично выполнил остекление, завёл в дом теплосеть. На этом работы остановились, а сроки сдачи апарт-комплекса неоднократно переносили. Летом 2021 года компанию "Сентябрь" признали банкротом по решению суда.

В 2022 году конкурсный управляющий фирмы неоднократно пытался продать объект, однако пока желающих его приобрести нет. Из-за этого покупателям апартаментов пока не могут вернуть вложенные средства.