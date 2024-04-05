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Барнаульца оштрафуют за запуск квадрокоптера в центре Новосибирска

Ему грозит до 50 тысяч рублей штрафа

05 апреля 2024, 21:10, ИА Амител

Беспилотник. Фото: Ricardo Gomez Angel/unsplash.com
Беспилотник. Фото: Ricardo Gomez Angel/unsplash.com

Барнаульца привлекли к ответственности за запуск квадрокоптера над Новосибирским академическим театром оперы и балета. Об этом сообщает пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Инцидент произошел вечером в январе 2024 года. С собой у жителя Барнауле не было разрешения на запуск. План полета в органы контроля за воздушным движением он также не подавал.

Суд привлек барнаульца к административной ответственности по статье "Нарушение правил использования воздушного пространства". За данное правонарушение предусмотрен штраф в размере от 30 до 50 тысяч рублей.

Беспилотники

Комментарии 4

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Гость

21:44:39 05-04-2024

Вот и хорошо

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Сергей

07:40:09 06-04-2024

А бумажные самолётики ещё не запретили , зарешение на запуск не надо?

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Элен без ребят

09:49:39 06-04-2024

видосик для бложика снял, да?
ну, надеюсь, что для бложика, а не для спецслужб одного из сопредельных недо-государств.

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Гость

20:51:22 06-04-2024

Ура! Зарегистрирован единичный случай определения места запуска квадрокоптера. Да фиолетово, что свой, будет иноагентом.

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