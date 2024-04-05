Барнаульца оштрафуют за запуск квадрокоптера в центре Новосибирска

Ему грозит до 50 тысяч рублей штрафа

05 апреля 2024, 21:10, ИА Амител

Беспилотник. Фото: Ricardo Gomez Angel/unsplash.com

Барнаульца привлекли к ответственности за запуск квадрокоптера над Новосибирским академическим театром оперы и балета. Об этом сообщает пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Инцидент произошел вечером в январе 2024 года. С собой у жителя Барнауле не было разрешения на запуск. План полета в органы контроля за воздушным движением он также не подавал.

Суд привлек барнаульца к административной ответственности по статье "Нарушение правил использования воздушного пространства". За данное правонарушение предусмотрен штраф в размере от 30 до 50 тысяч рублей.