Барнаульца оштрафуют за запуск квадрокоптера в центре Новосибирска
Ему грозит до 50 тысяч рублей штрафа
05 апреля 2024, 21:10, ИА Амител
Беспилотник. Фото: Ricardo Gomez Angel/unsplash.com
Барнаульца привлекли к ответственности за запуск квадрокоптера над Новосибирским академическим театром оперы и балета. Об этом сообщает пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.
Инцидент произошел вечером в январе 2024 года. С собой у жителя Барнауле не было разрешения на запуск. План полета в органы контроля за воздушным движением он также не подавал.
Суд привлек барнаульца к административной ответственности по статье "Нарушение правил использования воздушного пространства". За данное правонарушение предусмотрен штраф в размере от 30 до 50 тысяч рублей.
21:44:39 05-04-2024
Вот и хорошо
07:40:09 06-04-2024
А бумажные самолётики ещё не запретили , зарешение на запуск не надо?
09:49:39 06-04-2024
видосик для бложика снял, да?
ну, надеюсь, что для бложика, а не для спецслужб одного из сопредельных недо-государств.
20:51:22 06-04-2024
Ура! Зарегистрирован единичный случай определения места запуска квадрокоптера. Да фиолетово, что свой, будет иноагентом.