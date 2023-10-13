Барнаульца осудили за опасную пьяную езду на "Газели" без переднего колеса и стекла
Ночью ездил по городу и "пугал" других водителей
13 октября 2023, 12:01, ИА Амител
В Барнауле отправили в колонию-поселение мужчину, который в состоянии алкогольного опьянения ездил по городу, сообщает прокуратура Алтайского края.
"Мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, сел за руль автомобиля марки "Газель" и в ночное время стал передвигаться по городу. При этом у машины отсутствовало переднее колесо, было разбито боковое стекло кабины", – рассказали в ведомстве.
Когда он ехал по проспекту Строителей в сторону улицы Советской Армии, совершил опасный маневр в отношении попутного автомобиля.
Суд отправил водителя в колонию-поселение на один год восемь месяцев. Кроме того, ему на четыре года запретили заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.
12:22:01 13-10-2023
Этт как?! Ну мастер-каскадер! Уважуха