Ему грозил административный арест, однако суд принял во внимание обстоятельства и состояние здоровья, и просто оштрафовал мужчину

06 июля 2024, 19:50, ИА Амител

Молоток судьи / Фото: unsplash.com

Барнаульца осудили за публичную демонстрацию нацистской атрибутики. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов Алтайского края.

Горожанин находился в одном из баров Барнаула и несколько раз выкрикнул лозунг националистического характера, который является атрибутикой украинской армии. В результате он нарушил запрет на публичную демонстрацию нацистской атрибутики.

В суде он раскаялся и признал свою вину. Суд, учитывая обстоятельства дела, состояние здоровья и материальное положение, назначил ему штраф. Вместе с тем жителю Барнаула грозил и административный арест.