Барнаульца осудили за публичную демонстрацию нацистской атрибутики
Ему грозил административный арест, однако суд принял во внимание обстоятельства и состояние здоровья, и просто оштрафовал мужчину
06 июля 2024, 19:50, ИА Амител
Барнаульца осудили за публичную демонстрацию нацистской атрибутики. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов Алтайского края.
Горожанин находился в одном из баров Барнаула и несколько раз выкрикнул лозунг националистического характера, который является атрибутикой украинской армии. В результате он нарушил запрет на публичную демонстрацию нацистской атрибутики.
В суде он раскаялся и признал свою вину. Суд, учитывая обстоятельства дела, состояние здоровья и материальное положение, назначил ему штраф. Вместе с тем жителю Барнаула грозил и административный арест.
21:33:04 06-07-2024
Его материальное положение позволяет только в бар ходить))
22:09:20 06-07-2024
Гость (21:33:04 06-07-2024) Его материальное положение позволяет только в бар ходить)) ... И видимо состояние здоровья только по барам...
22:11:35 06-07-2024
И видимо состояние здоровья также только для походов в бар пригодно...Как шкодить - горой, как отвечать - болен
22:35:16 06-07-2024
Так вот кто на фотку шамана с флагом России на рукаве наяривает и ожидает жовто-блакитную повязку....
02:10:17 07-07-2024
Гость (22:35:16 06-07-2024) Так вот кто на фотку шамана с флагом России на рукаве наярив... я один три раза перечитал?
07:50:20 07-07-2024
Гость (22:35:16 06-07-2024) Так вот кто на фотку шамана с флагом России на рукаве наярив... Из дурки выпустили?
07:59:40 07-07-2024
Пишут всякую хрень. Ни логики, ни смысла
13:51:37 08-07-2024
Гуманный суд