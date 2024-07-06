НОВОСТИПроисшествия

Барнаульца осудили за публичную демонстрацию нацистской атрибутики

Ему грозил административный арест, однако суд принял во внимание обстоятельства и состояние здоровья, и просто оштрафовал мужчину

06 июля 2024, 19:50, ИА Амител

Молоток судьи / Фото: unsplash.com
Молоток судьи / Фото: unsplash.com

Барнаульца осудили за публичную демонстрацию нацистской атрибутики. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов Алтайского края.

Горожанин находился в одном из баров Барнаула и несколько раз выкрикнул лозунг националистического характера, который является атрибутикой украинской армии. В результате он нарушил запрет на публичную демонстрацию нацистской атрибутики.

В суде он раскаялся и признал свою вину. Суд, учитывая обстоятельства дела, состояние здоровья и материальное положение, назначил ему штраф. Вместе с тем жителю Барнаула грозил и административный арест.

Происшествия

Комментарии 8

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Гость

21:33:04 06-07-2024

Его материальное положение позволяет только в бар ходить))

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Гость

22:09:20 06-07-2024

Гость (21:33:04 06-07-2024) Его материальное положение позволяет только в бар ходить)) ... И видимо состояние здоровья только по барам...

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Гость

22:11:35 06-07-2024

И видимо состояние здоровья также только для походов в бар пригодно...Как шкодить - горой, как отвечать - болен

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Гость

22:35:16 06-07-2024

Так вот кто на фотку шамана с флагом России на рукаве наяривает и ожидает жовто-блакитную повязку....

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Гость

02:10:17 07-07-2024

Гость (22:35:16 06-07-2024) Так вот кто на фотку шамана с флагом России на рукаве наярив... я один три раза перечитал?

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Гость

07:50:20 07-07-2024

Гость (22:35:16 06-07-2024) Так вот кто на фотку шамана с флагом России на рукаве наярив... Из дурки выпустили?

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Неподкупный

07:59:40 07-07-2024

Пишут всякую хрень. Ни логики, ни смысла

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Гость

13:51:37 08-07-2024

Гуманный суд

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