Барнаульца осудят по обвинению в организации незаконной миграции

Мужчина построил небезопасную гостиницу для иностранцев, а также заключал фиктивные договоры о работе

12 февраля 2025, 19:48, ИА Амител

Следственный комитет России / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

57-летнего барнаульца осудят за организацию незаконной миграции и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Алтайскому краю.

По версии следователей, в 2016 году мужчина построил в одном из барнаульских садоводств частный дом, который оборудовал под гостиницу для иностранных рабочих, работающих на территории края. При этом условия проживания не соответствовали как пожарной безопасности, так и санитарным требованиям: на площади 150 квадратных метров одновременно проживали 30 и более человек. Кроме того, у здания не было эвакуационных выходов и противопожарного оборудования.

Также в течение 2024 года обвиняемый изготавливал фиктивные договоры о трудоустройстве иностранцев для постановки их на миграционный учет и дальнейшем пребывании в РФ.

В ходе предварительного следствия собраны достаточные доказательства, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.