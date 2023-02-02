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Барнаульца осудят за "не обещанное" сокрытие убийства, которое совершил его друг

Мужчина стал свидетелем расправы, учинённой его товарищем. Вместе они избавились от тела, выкинув его в Обь

02 февраля 2023, 18:36, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Житель Барнаула предстанет перед судом по обвинению в укрывательстве особо тяжкого преступления, которое совершил его знакомый. Как сообщает пресс-служба СУ СКР России по Алтайскому краю, мужчина не планировал "помогать товарищу", но, увидев убийство, способствовал сокрытию следов преступления.

В ночь с 19 на 20 сентября 2022 года барнаулец стал свидетелем убийства, которое совершил его приятель. Он не стал сообщать о произошедшем полиции, а помог скрыть преступление. Совместно с убийцей он погрузил тело в багажник авто и вывез на берег Оби, где его сбросили с обрыва. Одежду погибшего они выкинули в мусорный бак.

"Своими действиями обвиняемый создал условия, препятствующие своевременному раскрытию особо тяжкого преступления и привлечению виновного лица к уголовной ответственности", – подчеркнули в Следственном комитете.

Уголовное дело по ч. 2 ст. 316 УК РФ направлено в суд для рассмотрения. Убийца уже получил свой тюремный срок – его приговорили к наказанию в виде восьми лет лишения свободы в колонии строгого режима. 

Комментарии 7

  • Он не свидетель, он соучастник, вместе труп выбрасывали.
    02 февраля, Гость   Ответить
  • Точно, адвокат статью писал?
    02 февраля, Гость   Ответить
  • Гость вам пора преподавать на юрфаке. Он ни свидетель и не соучастник. Это отдельный вид преступления ч. 2 ст. 316 УК РФ .
    02 февраля, Гость   Ответить
  • Походу корешок его и знал С которым туловище прятали
    02 февраля, Гость   Ответить
  • чо?
    03 февраля, Гость   Ответить
  • Друг,это тот кому ты звонишь и говоришь:"Я убил человека". И следующая его фраза :"Где труп?" Друг не начинает говорить :"Как ты мог?!", а едет вместе с тобой закапывать.---Эти поучения нравоучения ( немного в другом изложении) я первый раз услышал от великого француза из цивилизованной европы Алена Делона на российском ТВ в интервью позднеру.
    03 февраля, Гость   Ответить
  • Я однажды помог очень надежному другу, как я думал, он разведчик, афганец, вдвэшник. Ну думал, уж он то не сдаст никогда, тем более я ему помог, а не он мне. Сдал. Не доверяйте никому. Хочешь сделать хорошо, сделай сам, за помощью не обращайся ни к кому. Людей нет, друзей нет.
    03 февраля, Гость   Ответить
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