Барнаульца осудят за "не обещанное" сокрытие убийства, которое совершил его друг

Мужчина стал свидетелем расправы, учинённой его товарищем. Вместе они избавились от тела, выкинув его в Обь

02 февраля 2023, 18:36, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Житель Барнаула предстанет перед судом по обвинению в укрывательстве особо тяжкого преступления, которое совершил его знакомый. Как сообщает пресс-служба СУ СКР России по Алтайскому краю, мужчина не планировал "помогать товарищу", но, увидев убийство, способствовал сокрытию следов преступления.

В ночь с 19 на 20 сентября 2022 года барнаулец стал свидетелем убийства, которое совершил его приятель. Он не стал сообщать о произошедшем полиции, а помог скрыть преступление. Совместно с убийцей он погрузил тело в багажник авто и вывез на берег Оби, где его сбросили с обрыва. Одежду погибшего они выкинули в мусорный бак.

"Своими действиями обвиняемый создал условия, препятствующие своевременному раскрытию особо тяжкого преступления и привлечению виновного лица к уголовной ответственности", – подчеркнули в Следственном комитете.

Уголовное дело по ч. 2 ст. 316 УК РФ направлено в суд для рассмотрения. Убийца уже получил свой тюремный срок – его приговорили к наказанию в виде восьми лет лишения свободы в колонии строгого режима.