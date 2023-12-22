Барнаульца осудят за убийство малознакомого мужчины

Не менее 22 раз он ударил жертву ножом и разбитой бутылкой

22 декабря 2023, 18:15, ИА Амител

Фото: pxhere.com

54-летний барнаулец предстанет перед судом за убийство малознакомого мужчины. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СК.

Горожанин познакомился с жертвой на выходе из магазина в поселке Южном. Они отправились распивать спиртное, но во время застолья случился конфликт.

В ходе потасовки мужчина нанес собутыльнику не менее 22 ударов бутылкой и ножом. От полученных травм 46-летний пострадавший скончался на месте.

Злоумышленник пытался скрыть следы преступления и даже заявлял, что пострадавший явился к нему уже израненным, но следователи собрали доказательства вины.