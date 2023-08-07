Барнаульцам напоминают о необходимости вовремя платить за услуги ЖКХ

Делать это нужно до десятого дня каждого месяца

07 августа 2023, 11:05, ИА Амител

Оплата / Фото: Freepik

"Росводоканал Барнаул" напоминает о наступлении очередного платежного периода. Оплачивать услуги водоснабжения и водоотведения необходимо до 10-го числа каждого месяца. Делать это можно разными способами.

Варианты оплаты для физических лиц:

через мобильное приложение "РВК.Услуги";

на сайте предприятия;

в любом банке или отделениях "Почты России";

в личном кабинете системы "Город";

лично в офисе водоканала.

Варианты оплаты для юридических лиц:

через личный кабинет на сайте;

через перечисление на банковские реквизиты предприятия с обязательным применением уникального идентификатора платежа (УИП) в документах;

лично в офисе водоканала.

"На средства, которые мы получаем от абонентов, реализуются мероприятия по модернизации коммунальной инфраструктуры города. Для стабильной работы компаний ЖКХ своевременная оплата потребленных ресурсов просто необходима", – отметил коммерческий директор водоканала Андрей Звягинцев.