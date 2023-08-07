Барнаульцам напоминают о необходимости вовремя платить за услуги ЖКХ
Делать это нужно до десятого дня каждого месяца
07 августа 2023, 11:05, ИА Амител
Оплата / Фото: Freepik
"Росводоканал Барнаул" напоминает о наступлении очередного платежного периода. Оплачивать услуги водоснабжения и водоотведения необходимо до 10-го числа каждого месяца. Делать это можно разными способами.
Варианты оплаты для физических лиц:
- через мобильное приложение "РВК.Услуги";
- на сайте предприятия;
- в любом банке или отделениях "Почты России";
- в личном кабинете системы "Город";
- лично в офисе водоканала.
Варианты оплаты для юридических лиц:
- через личный кабинет на сайте;
- через перечисление на банковские реквизиты предприятия с обязательным применением уникального идентификатора платежа (УИП) в документах;
- лично в офисе водоканала.
"На средства, которые мы получаем от абонентов, реализуются мероприятия по модернизации коммунальной инфраструктуры города. Для стабильной работы компаний ЖКХ своевременная оплата потребленных ресурсов просто необходима", – отметил коммерческий директор водоканала Андрей Звягинцев.
12:16:03 07-08-2023
А как заплатить с зарплаты в 24 тыс, ведь она более МРОТ.
12:24:25 07-08-2023
гость (12:16:03 07-08-2023) А как заплатить с зарплаты в 24 тыс, ведь она более МРОТ. ... Оформи субсидию. За весенние ,летние, осенние месяцы, которые считаютсчя без отопления ( даже если реально идет отопительный сезон по решению местной мэрии) вам перечислят порядка 350 рублей.
12:49:06 07-08-2023
государство поможет! (12:24:25 07-08-2023) Оформи субсидию. За весенние ,летние, осенние месяцы, которы... СМЕШНАЯ СУММА! А Документов ТОННА!
12:54:43 07-08-2023
Гость (12:49:06 07-08-2023) СМЕШНАЯ СУММА! А Документов ТОННА!... При зарплате в 24тр сумма может быть ещё меньше. Субсидия 350р для пенса при пенсии менее МРОТ.
08:52:31 08-08-2023
государство поможет! (12:24:25 07-08-2023) Оформи субсидию. За весенние ,летние, осенние месяцы, которы... 350 - а когда квитанция на 2 тыс в летние месяцы.....и 24 тыс даже на одного это много и субсидия не положена, а в начислении+ 13 прОцентов и на двоих эНто уже много - так что ни о каких субсидиях речи и быть не может, а как сказал великий Пу - 17 тыс. средний класс.
12:36:14 07-08-2023
Некорректную дату оплаты указали за ЖКХ, потому что до 10 "ВКЛЮЧИТЕЛЬНО"!!!
12:41:39 07-08-2023
Конечно, логично было бы до 10 включительно! НО НЕТ! 10го числа население уже считают злостным неплательщиком.
14:42:28 07-08-2023
Кто там про субсидию некорректно пишет? Я пенсионер, пенсия меньше 15 тыс. Зимой, когда отопление есть, 2,5 тыс. руб. субсидия, летом оплата значительно меньше, соответственно, субсидия уменьшается. И не надо про "тонну" документов. Основные документы у всех на руках, и нужно сделать только ксерокопии, а справки о зарплате, составе семьи и и отсутствии задолженности - это один поход в свою бухгалтерию и один поход в бухгалтерию. И оно того стоит.
15:57:02 07-08-2023
Светлана (14:42:28 07-08-2023) Кто там про субсидию некорректно пишет? Я пенсионер, пенсия ... Ну да, бабки ломанулись оформлять, но их не предупредили, что если есть вклады в банках(а у бабок у всех есть гробовые), то субсидию придётся вернуть. Весной очередь была в сбере из пенсов, на возврат денег. Сначала начислили, а потом Указ что ли вышел и бабкам письма пришли из соц.защиты о возврате денег. В противном случае, подача исков в суд, арест всех счетов и пенсии, оплата гос.пошлины. Так, что, подавать на субсидию надо хорошо подумать.
16:56:18 07-08-2023
Светлана (14:42:28 07-08-2023) Кто там про субсидию некорректно пишет? Я пенсионер, пенсия ... Я тоже пенсионер. Если вас не устраивает моё округление субсидии до 350 рублей в большую сторону, то уж напишу правду: не 350, а меньше. Сейчас найду справку из соцзащиты, напишу точно. Но факт налицо: с учетом субсидии платеж ЖКХ больше, чем 18%. То есть не субсидия, а профанация
17:33:23 07-08-2023
Гость (16:56:18 07-08-2023) Я тоже пенсионер. Если вас не устраивает моё округление субс... Если вам назначили маленькую субсидию значит у вас доход больше МРОТ.
16:22:17 07-08-2023
На субсидию можно подать через Госуслуги (ссылка есть на сайте соцзащиты), из документов только чеки об оплате за последний месяц.
17:01:30 07-08-2023
гость (16:22:17 07-08-2023) На субсидию можно подать через Госуслуги (ссылка есть на сай... неправда. Чеки за 6 месяцев. Каждые полгода. В госуслугах можно прикрепить только 6 чеков. Поскольку чеков несколько и из разных банков, то на госуслуги никак. Приходится всё распечатывать и идти с пачкой бумаг( распечатка листов 120 рублей) в МФЦ. Так что готовьте денежки.
17:39:07 07-08-2023
неправда 16:22:17 07-08-2023 (17:01:30 07-08-2023) неправда. Чеки за 6 месяцев. Каждые полгода. В госуслугах мо... А не проще сходить в У.К и взять справку, что нет задолжности, зачем распечатывать все чеки по 120 руб, вы лёгких путей не ищите.
19:03:02 07-08-2023
Гость (17:39:07 07-08-2023) А не проще сходить в У.К и взять справку, что нет задолжност... Нет такого закона про справку из УК. Необходимо предоставить именно чеки, документы об обплате. Исходя из реальной оплаты, то есть расходов, и рассчитывается субсидия. А ваша справка из УК ни о чем. Можете сходить с ней в сортир.
17:19:59 07-08-2023
Светлана (14:42:28 07-08-2023) Кто там про субсидию некорректно пишет? Я пенсионер, пенсия ... Вас заминусили люди далёкие от субсидий, смешно, что за аудитория здесь ставит минусы правде, я тоже получаю субсидии подтверждаю ваши слова, не какой тонны документов, а теперь и через госуслуги можно оформить, пусть минусующие сидят боятся тонны документов, у них денег вагон не нужна им субсидия.
19:10:05 07-08-2023
Гость (17:19:59 07-08-2023) Вас заминусили люди далёкие от субсидий, смешно, что за ауди... Если вы первый раз оформляете субсидию, то можно через госуслуги один чек за прошлый месяц предоставить. А если вы это делаете регулярно, то придется каждые полгода за каждый месяц предоставлять чеки. В госуслугах есть возможность прикрепления 6 документов. Если оплата производилась одним чеком, то получится. А если отдельно свет, газ, и другое - то нет. Придется в МФЦ.
19:13:12 07-08-2023
Гость (17:19:59 07-08-2023) Вас заминусили люди далёкие от субсидий, смешно, что за ауди... вы из соцзащиты? Заминусили люди, которые регулярно оформляют субсидию и знают, что это такое.