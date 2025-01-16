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Барнаульцам напомнили, как правильно купаться в проруби на Крещение

Горожанам представили памятку о безопасном нахождении в купелях

16 января 2025, 15:20, ИА Амител

Фото: администрация Барнаула

В администрации краевой столицы напомнили жителям Барнаула о мерах безопасности в день празднования Крещения. В частности, горожанам рассказали, как правильно купаться в проруби и что при этом делать нельзя. 

На территории города 19 января будут работать две купели: на реке Оби в районе нового моста и на озере Пионерском в поселке Борзовая Заимка.

Для безопасности жизни и здоровья граждан возле купелей будут дежурить профессиональные спасатели, а обеспечивать общественный порядок и следить за соблюдением дорожного движения – сотрудники полиции. Медицинскую помощь организуют по вызовам в приоритетном порядке.

В памятке купающимся специалисты указали следующие меры предосторожности:

  • купание в проруби противопоказано при заболеваниях органов дыхания, центральной и периферической нервной системы, желудочно-кишечного тракта, мочеполовой системы, воспалительных заболеваниях носоглотки, сердечно-сосудистых, кожно-венерических болезнях;
  • перед купанием необходимо разогреть тело, сделав разминку или пробежку;
  • подходить к проруби нужно в удобной, нескользкой и легкоснимаемой обуви;
  • окунаться лучше всего осторожно, нельзя нырять в купель вперед головой, так как это может привести к шоку от холода;
  • находиться в купели можно не больше одной минуты, чтобы избежать переохлаждения организма;
  • при выходе нужно держаться непосредственно за поручни;
  • после купания – растереть себя махровым полотенцем, надеть сухую одежду и выпить горячий чай.

Запрещено:

  • купаться в состоянии алкогольного опьянения;
  • производить действия, связанные с нырянием и плаванием;
  • подавать крики ложной тревоги;
  • собираться группами на льду у края купели;
  • заходить за ограждения;
  • купание детей без контроля со стороны родителей или взрослых.

"Категорически запрещено купаться в необорудованных местах, это может привести к несчастному случаю", – напомнили в мэрии.

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