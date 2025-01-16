Барнаульцам напомнили, как правильно купаться в проруби на Крещение

Горожанам представили памятку о безопасном нахождении в купелях

16 января 2025, 15:20, ИА Амител

Фото: администрация Барнаула

В администрации краевой столицы напомнили жителям Барнаула о мерах безопасности в день празднования Крещения. В частности, горожанам рассказали, как правильно купаться в проруби и что при этом делать нельзя.

На территории города 19 января будут работать две купели: на реке Оби в районе нового моста и на озере Пионерском в поселке Борзовая Заимка.

Для безопасности жизни и здоровья граждан возле купелей будут дежурить профессиональные спасатели, а обеспечивать общественный порядок и следить за соблюдением дорожного движения – сотрудники полиции. Медицинскую помощь организуют по вызовам в приоритетном порядке.

В памятке купающимся специалисты указали следующие меры предосторожности:

купание в проруби противопоказано при заболеваниях органов дыхания, центральной и периферической нервной системы, желудочно-кишечного тракта, мочеполовой системы, воспалительных заболеваниях носоглотки, сердечно-сосудистых, кожно-венерических болезнях;

перед купанием необходимо разогреть тело, сделав разминку или пробежку;

подходить к проруби нужно в удобной, нескользкой и легкоснимаемой обуви;

окунаться лучше всего осторожно, нельзя нырять в купель вперед головой, так как это может привести к шоку от холода;

находиться в купели можно не больше одной минуты, чтобы избежать переохлаждения организма;

при выходе нужно держаться непосредственно за поручни;

после купания – растереть себя махровым полотенцем, надеть сухую одежду и выпить горячий чай.

Запрещено:

купаться в состоянии алкогольного опьянения;

производить действия, связанные с нырянием и плаванием;

подавать крики ложной тревоги;

собираться группами на льду у края купели;

заходить за ограждения;

купание детей без контроля со стороны родителей или взрослых.