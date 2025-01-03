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Барнаульцам напомнили, куда сдать новогодние елки после праздников

В городе заработают несколько точек сбора

03 января 2025, 18:50, ИА Амител

18 января в краевой столице стартует традиционная акция: в этот день на утилизацию будут принимать новогодние елки. Сдать деревья можно с 11:00 до 12:30 (только в указанное время) по следующим адресам:

площадь Октября, "Зеленый сквер";
ТРЦ "Гулливер Парк", Красноармейский, 51а;
площадь Адмирала Кузнецова, Балтийская, 53;
площадь Народная ( пересечение ул. Георгия Исакова и ул. Попова);
ТРЦ "Огни".

В общественной организации "Мусора.Больше.Нет" напомнили, что перед сдачей дерево нужно очистить от мишуры, остатков украшений, полиэтиленовой пленки. Собранные елки холдинг "Алтайлес" перевезет на Павловский деревообрабатывающий комбинат, где они будут использованы в технологическом процессе.

экологические акции Новый год

Комментарии 5

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Гость

21:05:05 03-01-2025

есть такие странные люди, которые уже сегодня елки на мусорку повыкидывали. Католики, наверное

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Musik

22:54:39 03-01-2025

Елки, сдавайтесь!

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Гость

11:07:30 04-01-2025

Musik (22:54:39 03-01-2025) Елки, сдавайтесь! ... хрен тябе, елки не сдаются до 14 января

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Элен без ребят

13:08:35 04-01-2025

Гость (11:07:30 04-01-2025) хрен тябе, елки не сдаются до 14 января... а елочный спецназ не сдается до майских))

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Элен без ребят

11:48:00 04-01-2025

отдайте елочки в зоопарк, если есть такая возможность. зверушки будут очень рады такому подарку!

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