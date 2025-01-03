Барнаульцам напомнили, куда сдать новогодние елки после праздников
В городе заработают несколько точек сбора
03 января 2025, 18:50, ИА Амител
18 января в краевой столице стартует традиционная акция: в этот день на утилизацию будут принимать новогодние елки. Сдать деревья можно с 11:00 до 12:30 (только в указанное время) по следующим адресам:
площадь Октября, "Зеленый сквер";
ТРЦ "Гулливер Парк", Красноармейский, 51а;
площадь Адмирала Кузнецова, Балтийская, 53;
площадь Народная ( пересечение ул. Георгия Исакова и ул. Попова);
ТРЦ "Огни".
В общественной организации "Мусора.Больше.Нет" напомнили, что перед сдачей дерево нужно очистить от мишуры, остатков украшений, полиэтиленовой пленки. Собранные елки холдинг "Алтайлес" перевезет на Павловский деревообрабатывающий комбинат, где они будут использованы в технологическом процессе.
21:05:05 03-01-2025
есть такие странные люди, которые уже сегодня елки на мусорку повыкидывали. Католики, наверное
22:54:39 03-01-2025
Елки, сдавайтесь!
11:07:30 04-01-2025
Musik (22:54:39 03-01-2025) Елки, сдавайтесь! ... хрен тябе, елки не сдаются до 14 января
13:08:35 04-01-2025
Гость (11:07:30 04-01-2025) хрен тябе, елки не сдаются до 14 января... а елочный спецназ не сдается до майских))
11:48:00 04-01-2025
отдайте елочки в зоопарк, если есть такая возможность. зверушки будут очень рады такому подарку!