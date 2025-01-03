Барнаульцам напомнили, куда сдать новогодние елки после праздников

В городе заработают несколько точек сбора

03 января 2025, 18:50, ИА Амител

18 января в краевой столице стартует традиционная акция: в этот день на утилизацию будут принимать новогодние елки. Сдать деревья можно с 11:00 до 12:30 (только в указанное время) по следующим адресам:

площадь Октября, "Зеленый сквер";

ТРЦ "Гулливер Парк", Красноармейский, 51а;

площадь Адмирала Кузнецова, Балтийская, 53;

площадь Народная ( пересечение ул. Георгия Исакова и ул. Попова);

ТРЦ "Огни".

В общественной организации "Мусора.Больше.Нет" напомнили, что перед сдачей дерево нужно очистить от мишуры, остатков украшений, полиэтиленовой пленки. Собранные елки холдинг "Алтайлес" перевезет на Павловский деревообрабатывающий комбинат, где они будут использованы в технологическом процессе.