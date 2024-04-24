Барнаульцам напомнили о штрафах за продажу алкоголя 9 мая

Юридическим лицам придется выложить до 300 тысяч рублей

24 апреля 2024, 14:00, ИА Амител

Пустые бутылки / Фото: pxhere.com/ru/photo/863844

Жителям Барнаула напомнили о штрафах за продажу алкоголя 9 мая. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

"В соответствии с изменениями от 05.03.2024 №9-ЗС, внесенными в закон Алтайского края от 06.02.2012 № 5-ЗС "О регулировании отдельных отношений в сфере розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории Алтайского края", не допускается розничная продажа алкогольной продукции 9 мая – в День Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов", – сказано в сообщении.

Для должностных лиц размер штрафа составляет от 20 тысяч до 40 тысяч рублей с конфискацией продукции, для юридических лиц – от 100 тысяч до 300 тысяч рублей с конфискацией.