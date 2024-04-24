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Барнаульцам напомнили о штрафах за продажу алкоголя 9 мая

Юридическим лицам придется выложить до 300 тысяч рублей

24 апреля 2024, 14:00, ИА Амител

Пустые бутылки / Фото: pxhere.com/ru/photo/863844
Пустые бутылки / Фото: pxhere.com/ru/photo/863844

Жителям Барнаула напомнили о штрафах за продажу алкоголя 9 мая. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

"В соответствии с изменениями от 05.03.2024 №9-ЗС, внесенными в закон Алтайского края от 06.02.2012 № 5-ЗС "О регулировании отдельных отношений в сфере розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории Алтайского края", не допускается розничная продажа алкогольной продукции 9 мая – в День Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов", – сказано в сообщении.

Для должностных лиц размер штрафа составляет от 20 тысяч до 40 тысяч рублей с конфискацией продукции, для юридических лиц – от 100 тысяч до 300 тысяч рублей с конфискацией.

Барнаул День Победы алкоголь
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Комментарии 12

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Гость

14:50:08 24-04-2024

Поминать погибших Победителей, наркомовскими 100граммами, запретили.
Шествие Бессмертного полка запретили .
Что ещё???

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Гость

15:02:12 24-04-2024

Гость (14:50:08 24-04-2024) Поминать погибших Победителей, наркомовскими 100граммами, за... купите 7 числа, 8 числа. и поминайте. главное не укушайтесь в процессе, и тем кто будет трезвыми настроение не портите.

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Гость

15:12:30 24-04-2024

Гость (15:02:12 24-04-2024) купите 7 числа, 8 числа. и поминайте. главное не укушайтесь ... Вы свою Магрипу Харипуллаевну щи учите варить

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Гость

15:25:07 24-04-2024

Гость (15:12:30 24-04-2024) Вы свою Магрипу Харипуллаевну щи учите варить ... камызякский Алкашка (я решил Р на Л поменять), вы не в состоянии купить загодя? или боитесь, что не успев купить все скушаете? или накидаетесь до свинячьего состояния и соседи увидят, но дома сидеть не в силах? побудьте 9 мая без алкоголя. и Победители вашим поведением будут довольны и семейному бюджету экономия.

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Гость

16:30:53 24-04-2024

Гость (15:25:07 24-04-2024) камызякский Алкашка (я решил Р на Л поменять), вы не в состо... Алкашки, минусуйте меня! Минусуйте меня полностью!! И коллег своих Алкадиев зовите. Инфантилы безмозговые.

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Гость

16:57:40 24-04-2024

Гость (16:30:53 24-04-2024) Алкашки, минусуйте меня! Минусуйте меня полностью!! И коллег... Язвенник или подшитый?

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Гость

20:46:35 24-04-2024

Гость (16:57:40 24-04-2024) Язвенник или подшитый?... Ты ни одной буквы не угадала, моя старая об****на. В баре пара бутылок в наличии, на кухне еще одна. Мне не надо бегать по округе высунув язык, если вдруг захочу выпить или гости придут. Да и гости с собой приносят. Но тебе этого видимо не понять. Так что продолжай скулить, про неправедные запреты на торговлю алкашкой для Алкашек.. Кстати, вас, Алкашек, маловато отметилось. Плохо минусуете. Дерзайте! Добейте хотя бы до полтоса минусов до полуночи. Вы же еще не накидались? Или уже все? Пивасиком наполнили пузенышки?

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Гость

15:00:29 24-04-2024

не допускается розничная продажа ------- ну хоть сумели из себя выдавить запрет, а ни как раньше "рекомендации"...

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Гость

09:12:19 25-04-2024

Гость (15:00:29 24-04-2024) не допускается розничная продажа ------- ну хоть сумели из с... А оптом можно?

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Рецепт

15:25:09 24-04-2024

Алкоголь - яд для мозга и репутации! Запишите себе это в подкорку.

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Гость

16:20:46 24-04-2024

Рецепт (15:25:09 24-04-2024) Алкоголь - яд для мозга и репутации! Запишите себе это в под... Им некуда сие записывать.

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Гость

19:21:34 24-04-2024

Событие месяца. Каждый год нужно акцентировать на запрете продажи определённого вида товара. Без него прям не прожЫть

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