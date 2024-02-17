Барнаульцам объяснили, для чего в парке имени Ленина на деревьях сделали синие метки

В скором времени территорию начнут благоустраивать

17 февраля 2024, 12:00, ИА Амител

Деревья в парке / Фото иллюстративное: unsplash.com

В парке имени Ленина в Барнауле появились синие метки на деревьях, вызвав опасения жителей о якобы предстоящей вырубке.

В муниципальном центре управления призвали не волноваться: эти метки на самом деле нужны для удобства подсчета деревьев. Сейчас в Барнауле разрабатывают проектно-сметную документацию благоустройства парка и при проектировании специалисты опираются на уже произрастающие деревья.

Тем не менее в парке есть растения, которые все же придется удалить для оздоровления территории, добавили в МЦУ.

Летом 2023 года парк имени Ленина победил в голосовании по нацпроекту "Жилье и городская среда". Благоустройство территории начнется в 2024-м. Преображать ее планируют в несколько этапов, как в случае с парками "Изумрудный" и "Юбилейный".