Барнаульцам объяснили, для чего в парке имени Ленина на деревьях сделали синие метки
В скором времени территорию начнут благоустраивать
17 февраля 2024, 12:00, ИА Амител
В парке имени Ленина в Барнауле появились синие метки на деревьях, вызвав опасения жителей о якобы предстоящей вырубке.
В муниципальном центре управления призвали не волноваться: эти метки на самом деле нужны для удобства подсчета деревьев. Сейчас в Барнауле разрабатывают проектно-сметную документацию благоустройства парка и при проектировании специалисты опираются на уже произрастающие деревья.
Тем не менее в парке есть растения, которые все же придется удалить для оздоровления территории, добавили в МЦУ.
Летом 2023 года парк имени Ленина победил в голосовании по нацпроекту "Жилье и городская среда". Благоустройство территории начнется в 2024-м. Преображать ее планируют в несколько этапов, как в случае с парками "Изумрудный" и "Юбилейный".
12:08:03 17-02-2024
Что это за парк, где он находится, в каком городе и при чем здесь Ленин?! Что за странное, мягко сказать, название для парка.
17:59:03 17-02-2024
Гость (12:08:03 17-02-2024) Что это за парк, где он находится, в каком городе и при чем ... Что же тут странного? В нашей стране много что носит имя этого великого Человека.
12:10:14 17-02-2024
В Юбилейном тоже анонсировали санитарную вырубку. По факту бульдозеры расчистили дороги а в 10 метрах от них поваленный ветром сухостой валяется.
12:20:11 17-02-2024
Ну всё, Алес. Теперь всё срубят и замостят плиткой.
12:24:22 17-02-2024
не проходите на всякий случай мимо этих деревьев!
12:26:30 17-02-2024
Про юбилейный парк говорили что благоустроили, таки нет - так и не подстрижены деревья и непобелены.А ведь были отпущены деньги и пообещали что будет все ровно откалибровано и побелено Теперь вот парк Северный ветер.Ну этот парк стал в обще спорным и уже сомнительным словом парк.Ну хорошо для деток выделели землю - ладно,храм построили - тоже ладно, клуб трансмаш будут перестраивать в тц- ладно,алея памяти - ладно.Все понятно и все это имеет место быть - только ушло время нашего любимого парка из за бездарности наших архитекторов.А в целом скоро и ленточного бора не будет, а будут только бетонные высотки.Может все- таки надо властидержащим поговорить с народом.Хотя о чем я - будут как всегда лишь обещания.Город деградирует господа.
12:52:17 17-02-2024
Гость (12:26:30 17-02-2024) Про юбилейный парк говорили что благоустроили, таки нет - та... Я коренной барнаулец, родился в 1972 году, помню город при коммунистах, при демократах, и сейчас. Сейчас город стал похож на город, а не на деревню, как раньше. Один минус - порезали центральную аллею на проспекте Ленина. Раньше эта аллея придавала шарм. Во всем остальном сейчас гораздо современнее.
14:37:06 17-02-2024
Гость (12:26:30 17-02-2024) Про юбилейный парк говорили что благоустроили, таки нет - та... почему-то вспомнился анекдот про слепую девочку и пельмени!
15:44:46 17-02-2024
Гость (14:37:06 17-02-2024) почему-то вспомнился анекдот про слепую девочку и пельмени! ... Почему