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Барнаульцам 13 июня отключат на сутки горячую воду. Список адресов

Будут проводиться работы на магистральной теплосети

13 июня 2023, 10:00, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

В Барнауле на сутки – с 10:00 утра 13 июня до 10:00 утра 14 июня – ограничат подачу горячей воды жителям нескольких десятков многоквартирных домов, сообщает СГК в своем Telegram-канале.

"Будут проводиться работы на магистральной теплосети в районе дома по улице Чернышевского, 78. Под отключение попадут 8300 потребителей, в том числе жители 71 многоквартирного дома", – отметили в компании, опубликовав список адресов, попадающих под отключение.

В СГК подчеркнули, что работы по врезке заглушек в тепловые камеры и монтажу байпасных линий позволят при необходимости проводить ремонты на сетях без отключения горячей воды.

Барнаул Отключения горячей воды

Комментарии 7

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Гость

15:48:45 09-06-2023

зато ЦЕНТР

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Гость

16:44:01 09-06-2023

Гость (15:48:45 09-06-2023) зато ЦЕНТР... Зато таких "умных" меньше

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Гость

10:03:08 13-06-2023

Гость (16:44:01 09-06-2023) Зато таких "умных" меньше... А что народ мрёт без горячей воды?

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Гость

15:33:40 13-06-2023

Гость (10:03:08 13-06-2023) А что народ мрёт без горячей воды?... Еще больше терпения, и воду в ветрах с Оби носить будете

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Гость

11:13:03 13-06-2023

Только недавно по графику отключали.

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Гость

14:29:46 13-06-2023

Гость (11:13:03 13-06-2023) Только недавно по графику отключали.... Ну так, еще потерпите. Терпения вам не занимать

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гость

12:08:47 13-06-2023

панфиловцев 7 третью неделю нет горячей воды и не умерли.

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