Барнаульцам 13 июня отключат на сутки горячую воду. Список адресов

Будут проводиться работы на магистральной теплосети

13 июня 2023, 10:00, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Барнауле на сутки – с 10:00 утра 13 июня до 10:00 утра 14 июня – ограничат подачу горячей воды жителям нескольких десятков многоквартирных домов, сообщает СГК в своем Telegram-канале.

"Будут проводиться работы на магистральной теплосети в районе дома по улице Чернышевского, 78. Под отключение попадут 8300 потребителей, в том числе жители 71 многоквартирного дома", – отметили в компании, опубликовав список адресов, попадающих под отключение.

В СГК подчеркнули, что работы по врезке заглушек в тепловые камеры и монтажу байпасных линий позволят при необходимости проводить ремонты на сетях без отключения горячей воды.