Барнаульцам 13 июня отключат на сутки горячую воду. Список адресов
Будут проводиться работы на магистральной теплосети
13 июня 2023, 10:00, ИА Амител
Фото: unsplash.com
В Барнауле на сутки – с 10:00 утра 13 июня до 10:00 утра 14 июня – ограничат подачу горячей воды жителям нескольких десятков многоквартирных домов, сообщает СГК в своем Telegram-канале.
"Будут проводиться работы на магистральной теплосети в районе дома по улице Чернышевского, 78. Под отключение попадут 8300 потребителей, в том числе жители 71 многоквартирного дома", – отметили в компании, опубликовав список адресов, попадающих под отключение.
В СГК подчеркнули, что работы по врезке заглушек в тепловые камеры и монтажу байпасных линий позволят при необходимости проводить ремонты на сетях без отключения горячей воды.
15:48:45 09-06-2023
зато ЦЕНТР
16:44:01 09-06-2023
Гость (15:48:45 09-06-2023) зато ЦЕНТР... Зато таких "умных" меньше
10:03:08 13-06-2023
Гость (16:44:01 09-06-2023) Зато таких "умных" меньше... А что народ мрёт без горячей воды?
15:33:40 13-06-2023
Гость (10:03:08 13-06-2023) А что народ мрёт без горячей воды?... Еще больше терпения, и воду в ветрах с Оби носить будете
11:13:03 13-06-2023
Только недавно по графику отключали.
14:29:46 13-06-2023
Гость (11:13:03 13-06-2023) Только недавно по графику отключали.... Ну так, еще потерпите. Терпения вам не занимать
12:08:47 13-06-2023
панфиловцев 7 третью неделю нет горячей воды и не умерли.