Барнаульцам подсказали идеи новогоднего декора. Что можно успеть купить?

Как создать волшебную атмосферу праздника и привлечь удачу

29 декабря 2024, 09:10, ИА Амител

Новогодний декор. Изображение сгенерировано нейросетью Kandinsky

Приближается самый сказочный праздник в году, и каждый хочет сделать его незабываемым. Но если в вихре рабочих дней вы еще не успели купить украшения для елки, подарки для близких и декор для интерьера, еще есть время успеть запрыгнуть в последний вагон: эксперты "Авито Товары" нашли для вас все самое необходимое.

2025 год пройдет под знаком Зеленой Деревянной Змеи. Этот мудрый и таинственный символ славится своей любовью к природным элементам и гармонии. Чтобы Змея принесла удачу, важно ее задобрить. Для этого дома должны присутствовать элементы декора с изображением этого пресмыкающегося. Хорошим решением станет ее воплощение в виде новогодней свечи. Извилистые линии словно загадка, а мягкий свет и аромат настраивают на позитивный лад. Свеча сразу упакована по-новогоднему, поэтому может также стать отличным вариантом для подарка.

Приманить дух Нового года помогут декоративные игрушки. Эти вещички украсят любую комнату и вызовут умиление у вас и ваших гостей. Гном, олень и фонарь ищут себе новый дом и готовы надолго с вами поселиться. Отличный способ привлечь удачу в наступающем году.

Новогодние украшения всегда таят в себе волшебство. Новогодняя фигурка Деда Мороза – это замечательный элемент декора и непременный атрибут украшения дома в преддверии Нового года. Он не только украсит интерьер, но и принесет немного волшебства и радости в жизнь, а также может стать отличным подарком для детей, друзей, семьи или коллег.

Если этот год вы хотите провести в гармонии с природой, то лучше заменить искусственную елку на эковариант. Деревянная елочка выполнена из натурального дерева ручной работы и идет в комплекте с гирляндой. Для приобретения возможны изделия длиной 80 см и 1 м. Такая стильная елочка идеально впишется в современный интерьер

Чтобы создать в комнате сказочную атмосферу праздника, идеальным решением станет ночник-проектор "Звездное небо". Этот ночник проецирует удивительные изображения звезд и луны на стену или потолок, плавно вращаясь, даря покой и уют.