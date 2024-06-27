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Барнаульцам понравится. Застройщик представит обновленный проект ЖК на Речном вокзале

Рассказываем, каким он будет

27 июня 2024, 14:00, ИА Амител

Проект нетипичный, и горожанам он придется по вкусу – так отзываются о новом жилом комплексе на Речном вокзале в Барнауле эксперты. Его рассматривают на градостроительном совете в четверг, 27 июня.

По проекту две башни будут буквально парить в воздухе у набережной. Такой эффект обеспечивает специальная конструкция. Дома установят на стилобат – платформу до высоты третьего этажа. Это архитектурное решение даст возможность пересекать территорию насквозь через комплекс и проходить к реке на прогулочную зону.

Новый ЖК на Речном вокзале / Иллюстрация от "Селфстроит"

Концепция комплекса заключается в том, чтобы места общественного пользования были доступны и полезны не только тем, кто здесь живет и работает, но и окружающим. Так, околодомовая территория плавно переходит в набережную, беговые и велосипедные дорожки, воркаут корнеры. А спортивные локации окружены видовыми лавками и коммерческим променадом. Причем это будет доступно не только жителям жилого комплекса, но и гостям набережной, заверяет застройщик.

Здесь будут и другие решения: сквозные пролеты и зеленые парапеты, возможность выхода на террасы из офисных помещений и, конечно, шикарный вид на Обь. Территория ЖК станет концентратом арт-объектов, совместит в себе последние тренды дизайна и практичность. Для коммерческой недвижимости архитекторы создали воркплейсы по принципу "Домашний уют на рабочем месте".

Что касается высоты зданий, то обе башни будут в 27 этажей. Это оптимальная высота строений, не противоречащая облику города и мнению местных жителей. Кроме того, из-за специфики строительства срок возведения сверхвысоких зданий существенно больше.

недвижимость

Комментарии 37

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Элен без ребят

14:07:52 27-06-2024

кто эти люди, которые считают, что главный проспект города должен упираться в парковку и барнаульцам это понравится? кто считает, что выход на набережную должны закрывать башни?
а вот кому это может понравится я точно знаю: понаехавшие продвинутые менеджеры из села оценят, сотрудники администраций тоже подлизнут.

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Элен без ребят

14:10:01 27-06-2024

как же я хочу, чтобы НИКТО не купил ни метра в этих сараях, но это, увы, утопия.

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И

14:11:27 27-06-2024

Уже далеко не 44 этажа, грандиозность и уникальность проекта пропала

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Гость

14:29:34 27-06-2024

А мне речной вокзал больше нравился.

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Максим

14:35:34 27-06-2024

Мне очень нравится! Но как его купить...там наверное студии в 25 квадратов от 5 миллионов а то и больше будут... Ненужны мне деньги от государства, остаётся только надеяться на помощь от застройщиков...

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Гость

14:36:54 27-06-2024

Отрезают Обь от людей, кто вообще разрешил строить там, у нас что больше строить негде.

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Гость

14:37:32 27-06-2024

Причем это будет доступно не только жителям жилого комплекса, но и гостям набережной, ....
Так думает застройщик, а домком наставит бетонных блоков, шлагбаумов и т.д.

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Сергей

15:00:14 27-06-2024

Гость (14:37:32 27-06-2024) Причем это будет доступно не только жителям жилого комплекса... Да застройщику вообще наплевать, что там потом будет.

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Гость

14:40:58 27-06-2024

Сколько пафоса и уверенности было когда все с умными лицами говорили, что построить небоскрёб в этом месте ни каких проблем не составит, всё типа изучено и просчитано

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Мира и добра

14:46:55 27-06-2024

Проект не однозначен, но такого уровня вижу впервые в нашем городе. То что на Речном раньше бухали, пели караоке и жарили шашлыки + лежали бабушки на камнях загорали, видимо никого не волнует))) На самом деле прибрежная зона Оби у нас очень большая, осваивать есть что)

А строчить все могут) Всем добра, бобра.

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Гость

14:59:37 27-06-2024

Двор с выходом к реке это конечно замечательно, НО раньше это было общественное пространство для всех жителей города, а станет дворовой территорией жильцов этих домов.

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Мусик

15:01:57 27-06-2024

прекрасный проект.
на мааааленький ВТЦ похож.

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Гость

15:45:03 27-06-2024

Мусик (15:01:57 27-06-2024) прекрасный проект.на мааааленький ВТЦ похож.... Такое ощущение, что проект делали из кубиков детишки из детсада, а потом кто-то из них пробежал и сдвинул кубики... )))

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Анна Конда

15:11:00 27-06-2024

А мне кажется прикольный проект должен получиться ヅ
Локация крутая, будет украшать речной.

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Элен без ребят

15:35:58 27-06-2024

Анна Конда (15:11:00 27-06-2024) А мне кажется прикольный проект должен получиться ヅЛокац... вот из за таких как вы, мы и теряем город, а приобретаем локации.
кстати! вот этот ваш улыбающийся, как вам кажется, смайлик, означает совсем другое и он тут совсем не к месту.

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Анна Конда

22:02:38 27-06-2024

Элен без ребят (15:35:58 27-06-2024) вот из за таких как вы, мы и теряем город, а приобретаем лок...
И что обозначает этот смайлик ? И какой бы смайлик тут был бы к месту ?

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Гость

15:55:04 27-06-2024

Анна Конда (15:11:00 27-06-2024) А мне кажется прикольный проект должен получиться ヅЛокац... Не популярное мнение среди наших горожан, но я поддержу, других предложений нет, а "пусть стоит ..." уже меня не устраивает. Куда упрётся Ленинский меня волнует меньше, чем упор Павловского, с этим бы разобраться красиво. Построят то что научились строить, поставят "городовых", может список утонувших под дебаркадерами не будет увеличиваться как раньше

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Гость

15:20:09 27-06-2024

Проект интересный, действительно подобного нет у нас. На счет квартиры с точки зрения вида-это будет безусловно тоже интересно. С практичной точки зрения судя по тому что говорят с соседних домов-это сильный ветер, холод и унылый зимний вид опять же(у них как то так-газовая котельная не справляется). На Гущина сейчас в 25 этажном доме настоящий ад. Кондиционеры нельзя вешать, говорят вид портит, вот с "видом" и варятся там. Боюсь по факту тут тоже будут варится люди и самое главное все же навряд ли жильцы дадут проход к Оби, они ее при сдачи дома просто огородят, как бы не лукавил застройщик и проектировщик.

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Мусик

15:54:20 27-06-2024

Гость (15:20:09 27-06-2024) Проект интересный, действительно подобного нет у нас. На сче... вы как знаете, а я б на попробовать трёшечку б прикупил.

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Гость

20:48:01 27-06-2024

Гость (15:20:09 27-06-2024) Проект интересный, действительно подобного нет у нас. На сче... Никто вариться не будет, уже 30 лет как существуют внутренние кондиционеры, которые не вешаются снаруже,походу вы из прошлого века.

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Гость

10:01:13 28-06-2024

Гость (20:48:01 27-06-2024) Никто вариться не будет, уже 30 лет как существуют внутренни... Некоторые жители в Африке знают что есть продвинутая медицина, но это не мешает в их племени местным шаманов лечить их ударами палок по голове, и они не из прошлого века как вы- современные. Конкретный пример можете в Барнауле указать где есть? А по факту я знаю что семья знакомых спасается на даче сейчас...

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Гость

15:53:53 27-06-2024

Слова "коммерческий променад" никого не смущают?

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Гость

16:33:33 27-06-2024

Гость (15:53:53 27-06-2024) Слова "коммерческий променад" никого не смущают?... Это значит кафешки будут, посмотрите как сделано в других развитых городах России

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Ромафермер

16:17:14 27-06-2024

Раньше на день города бухали на Речном, в туалет в кусты. Полиция приезжала постоянно, кафе Шкипер кражи грабежи по 5-6. А вам не нравится.

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Гость

16:23:25 27-06-2024

Такое ощущение что немного сдвинуть, убрать стилобат, и речной бы сносить не пришлось, все бы поместилось. ну раз нет, то остается только желать что бы и этот проект они не смогли построить и обанкротились скорее.

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Александр

16:42:25 27-06-2024

Сулима приходит в центр...Спасибо архитекторам...

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Гость

16:49:51 27-06-2024

Если бы музей краеведческий в речной смогли прописать было бы замечательно, но уже поздно.
Так что чем шикарнее будет проект, тем больше будет порядку и меньше простолюдин с традициями 90-х

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яяя

18:20:02 27-06-2024

то есть, откровенно собрались конечную троллейбусов переносить ради парковки, которую больше некуда девать, ради соблюдения нормативов. Перенос то Селф оплатит или город?

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Гость

19:07:47 27-06-2024

яяя (18:20:02 27-06-2024) то есть, откровенно собрались конечную троллейбусов переноси... Пионер свое кольцо перенесет

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Гость

19:01:12 27-06-2024

И все жители этих высоток утром попрутся в Центр, на работу. Переполняя и без того переполненный пр-кт Ленина.

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Знаток 3 уровня

21:39:09 27-06-2024

Почему столько негативных комментариев. По сравнению с другими типовыми домами, которые усеяли весь наш город - этот проект хотя бы выделяется из общей массы. Было ли что -то подобное в нашем городе до этого? Я считаю, что это шаг вперед

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Мусик

22:10:07 27-06-2024

Знаток 3 уровня (21:39:09 27-06-2024) Почему столько негативных комментариев. По сравнению с други... Вы абсолютно правы.
такие как Вы - потенциал будущего.
и вот еще эксперты градостроительного совета зрят в светлое будущее зоркими глазами.
а несогласные... время рассудит.

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Гость

22:34:56 27-06-2024

Знаток 3 уровня (21:39:09 27-06-2024) Почему столько негативных комментариев. По сравнению с други... Если Вы нигде не бывали кроме как Барнауле, то - Да! Для таких как вы, непритязательных - все путем, проект клёвый!

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Гость

09:08:25 28-06-2024

Знаток 3 уровня (21:39:09 27-06-2024) Почему столько негативных комментариев. По сравнению с други... чем?

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Леонид Гладких

22:47:09 27-06-2024

Докатились......обсуждаем этажерки из колонн, балок, прогонов,.......без фасадов ! Да за такую "архитектуру" нужно отхлестать крапивой и в угол поставить.......и по суду вернуть землю в муниципальную собственность, продажа была не законной !

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Александр

09:13:36 28-06-2024

Интересно то, как была обведена вокруг пальца общественность города!!! Сначала были предложены интересные проекты (действительно неплохие), на этом фоне был снесён памятник Архитектуры - коим являлся "Речной вокзал", а потом утверждён проект из кургузых кубиков....классический пример морковки перед носом ослика. И ЭТОТ ОСЛИК МЫ с вами - товарищи...

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Ксения

12:22:22 28-06-2024

Бедный Барнаул.

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