Барнаульцам понравится. Застройщик представит обновленный проект ЖК на Речном вокзале
Рассказываем, каким он будет
27 июня 2024, 14:00, ИА Амител
Проект нетипичный, и горожанам он придется по вкусу – так отзываются о новом жилом комплексе на Речном вокзале в Барнауле эксперты. Его рассматривают на градостроительном совете в четверг, 27 июня.
По проекту две башни будут буквально парить в воздухе у набережной. Такой эффект обеспечивает специальная конструкция. Дома установят на стилобат – платформу до высоты третьего этажа. Это архитектурное решение даст возможность пересекать территорию насквозь через комплекс и проходить к реке на прогулочную зону.
Концепция комплекса заключается в том, чтобы места общественного пользования были доступны и полезны не только тем, кто здесь живет и работает, но и окружающим. Так, околодомовая территория плавно переходит в набережную, беговые и велосипедные дорожки, воркаут корнеры. А спортивные локации окружены видовыми лавками и коммерческим променадом. Причем это будет доступно не только жителям жилого комплекса, но и гостям набережной, заверяет застройщик.
Здесь будут и другие решения: сквозные пролеты и зеленые парапеты, возможность выхода на террасы из офисных помещений и, конечно, шикарный вид на Обь. Территория ЖК станет концентратом арт-объектов, совместит в себе последние тренды дизайна и практичность. Для коммерческой недвижимости архитекторы создали воркплейсы по принципу "Домашний уют на рабочем месте".
Что касается высоты зданий, то обе башни будут в 27 этажей. Это оптимальная высота строений, не противоречащая облику города и мнению местных жителей. Кроме того, из-за специфики строительства срок возведения сверхвысоких зданий существенно больше.
14:07:52 27-06-2024
кто эти люди, которые считают, что главный проспект города должен упираться в парковку и барнаульцам это понравится? кто считает, что выход на набережную должны закрывать башни?
а вот кому это может понравится я точно знаю: понаехавшие продвинутые менеджеры из села оценят, сотрудники администраций тоже подлизнут.
14:10:01 27-06-2024
как же я хочу, чтобы НИКТО не купил ни метра в этих сараях, но это, увы, утопия.
14:11:27 27-06-2024
Уже далеко не 44 этажа, грандиозность и уникальность проекта пропала
14:29:34 27-06-2024
А мне речной вокзал больше нравился.
14:35:34 27-06-2024
Мне очень нравится! Но как его купить...там наверное студии в 25 квадратов от 5 миллионов а то и больше будут... Ненужны мне деньги от государства, остаётся только надеяться на помощь от застройщиков...
14:36:54 27-06-2024
Отрезают Обь от людей, кто вообще разрешил строить там, у нас что больше строить негде.
14:37:32 27-06-2024
Причем это будет доступно не только жителям жилого комплекса, но и гостям набережной, ....
Так думает застройщик, а домком наставит бетонных блоков, шлагбаумов и т.д.
15:00:14 27-06-2024
Гость (14:37:32 27-06-2024) Причем это будет доступно не только жителям жилого комплекса... Да застройщику вообще наплевать, что там потом будет.
14:40:58 27-06-2024
Сколько пафоса и уверенности было когда все с умными лицами говорили, что построить небоскрёб в этом месте ни каких проблем не составит, всё типа изучено и просчитано
14:46:55 27-06-2024
Проект не однозначен, но такого уровня вижу впервые в нашем городе. То что на Речном раньше бухали, пели караоке и жарили шашлыки + лежали бабушки на камнях загорали, видимо никого не волнует))) На самом деле прибрежная зона Оби у нас очень большая, осваивать есть что)
А строчить все могут) Всем добра, бобра.
14:59:37 27-06-2024
Двор с выходом к реке это конечно замечательно, НО раньше это было общественное пространство для всех жителей города, а станет дворовой территорией жильцов этих домов.
15:01:57 27-06-2024
прекрасный проект.
на мааааленький ВТЦ похож.
15:45:03 27-06-2024
Мусик (15:01:57 27-06-2024) прекрасный проект.на мааааленький ВТЦ похож.... Такое ощущение, что проект делали из кубиков детишки из детсада, а потом кто-то из них пробежал и сдвинул кубики... )))
15:11:00 27-06-2024
А мне кажется прикольный проект должен получиться ヅ
Локация крутая, будет украшать речной.
15:35:58 27-06-2024
Анна Конда (15:11:00 27-06-2024) А мне кажется прикольный проект должен получиться ヅЛокац... вот из за таких как вы, мы и теряем город, а приобретаем локации.
кстати! вот этот ваш улыбающийся, как вам кажется, смайлик, означает совсем другое и он тут совсем не к месту.
22:02:38 27-06-2024
Элен без ребят (15:35:58 27-06-2024) вот из за таких как вы, мы и теряем город, а приобретаем лок...
И что обозначает этот смайлик ? И какой бы смайлик тут был бы к месту ?
15:55:04 27-06-2024
Анна Конда (15:11:00 27-06-2024) А мне кажется прикольный проект должен получиться ヅЛокац... Не популярное мнение среди наших горожан, но я поддержу, других предложений нет, а "пусть стоит ..." уже меня не устраивает. Куда упрётся Ленинский меня волнует меньше, чем упор Павловского, с этим бы разобраться красиво. Построят то что научились строить, поставят "городовых", может список утонувших под дебаркадерами не будет увеличиваться как раньше
15:20:09 27-06-2024
Проект интересный, действительно подобного нет у нас. На счет квартиры с точки зрения вида-это будет безусловно тоже интересно. С практичной точки зрения судя по тому что говорят с соседних домов-это сильный ветер, холод и унылый зимний вид опять же(у них как то так-газовая котельная не справляется). На Гущина сейчас в 25 этажном доме настоящий ад. Кондиционеры нельзя вешать, говорят вид портит, вот с "видом" и варятся там. Боюсь по факту тут тоже будут варится люди и самое главное все же навряд ли жильцы дадут проход к Оби, они ее при сдачи дома просто огородят, как бы не лукавил застройщик и проектировщик.
15:54:20 27-06-2024
Гость (15:20:09 27-06-2024) Проект интересный, действительно подобного нет у нас. На сче... вы как знаете, а я б на попробовать трёшечку б прикупил.
20:48:01 27-06-2024
Гость (15:20:09 27-06-2024) Проект интересный, действительно подобного нет у нас. На сче... Никто вариться не будет, уже 30 лет как существуют внутренние кондиционеры, которые не вешаются снаруже,походу вы из прошлого века.
10:01:13 28-06-2024
Гость (20:48:01 27-06-2024) Никто вариться не будет, уже 30 лет как существуют внутренни... Некоторые жители в Африке знают что есть продвинутая медицина, но это не мешает в их племени местным шаманов лечить их ударами палок по голове, и они не из прошлого века как вы- современные. Конкретный пример можете в Барнауле указать где есть? А по факту я знаю что семья знакомых спасается на даче сейчас...
15:53:53 27-06-2024
Слова "коммерческий променад" никого не смущают?
16:33:33 27-06-2024
Гость (15:53:53 27-06-2024) Слова "коммерческий променад" никого не смущают?... Это значит кафешки будут, посмотрите как сделано в других развитых городах России
16:17:14 27-06-2024
Раньше на день города бухали на Речном, в туалет в кусты. Полиция приезжала постоянно, кафе Шкипер кражи грабежи по 5-6. А вам не нравится.
16:23:25 27-06-2024
Такое ощущение что немного сдвинуть, убрать стилобат, и речной бы сносить не пришлось, все бы поместилось. ну раз нет, то остается только желать что бы и этот проект они не смогли построить и обанкротились скорее.
16:42:25 27-06-2024
Сулима приходит в центр...Спасибо архитекторам...
16:49:51 27-06-2024
Если бы музей краеведческий в речной смогли прописать было бы замечательно, но уже поздно.
Так что чем шикарнее будет проект, тем больше будет порядку и меньше простолюдин с традициями 90-х
18:20:02 27-06-2024
то есть, откровенно собрались конечную троллейбусов переносить ради парковки, которую больше некуда девать, ради соблюдения нормативов. Перенос то Селф оплатит или город?
19:07:47 27-06-2024
яяя (18:20:02 27-06-2024) то есть, откровенно собрались конечную троллейбусов переноси... Пионер свое кольцо перенесет
19:01:12 27-06-2024
И все жители этих высоток утром попрутся в Центр, на работу. Переполняя и без того переполненный пр-кт Ленина.
21:39:09 27-06-2024
Почему столько негативных комментариев. По сравнению с другими типовыми домами, которые усеяли весь наш город - этот проект хотя бы выделяется из общей массы. Было ли что -то подобное в нашем городе до этого? Я считаю, что это шаг вперед
22:10:07 27-06-2024
Знаток 3 уровня (21:39:09 27-06-2024) Почему столько негативных комментариев. По сравнению с други... Вы абсолютно правы.
такие как Вы - потенциал будущего.
и вот еще эксперты градостроительного совета зрят в светлое будущее зоркими глазами.
а несогласные... время рассудит.
22:34:56 27-06-2024
Знаток 3 уровня (21:39:09 27-06-2024) Почему столько негативных комментариев. По сравнению с други... Если Вы нигде не бывали кроме как Барнауле, то - Да! Для таких как вы, непритязательных - все путем, проект клёвый!
09:08:25 28-06-2024
Знаток 3 уровня (21:39:09 27-06-2024) Почему столько негативных комментариев. По сравнению с други... чем?
22:47:09 27-06-2024
Докатились......обсуждаем этажерки из колонн, балок, прогонов,.......без фасадов ! Да за такую "архитектуру" нужно отхлестать крапивой и в угол поставить.......и по суду вернуть землю в муниципальную собственность, продажа была не законной !
09:13:36 28-06-2024
Интересно то, как была обведена вокруг пальца общественность города!!! Сначала были предложены интересные проекты (действительно неплохие), на этом фоне был снесён памятник Архитектуры - коим являлся "Речной вокзал", а потом утверждён проект из кургузых кубиков....классический пример морковки перед носом ослика. И ЭТОТ ОСЛИК МЫ с вами - товарищи...
12:22:22 28-06-2024
Бедный Барнаул.