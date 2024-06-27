Барнаульцам понравится. Застройщик представит обновленный проект ЖК на Речном вокзале

Рассказываем, каким он будет

27 июня 2024, 14:00, ИА Амител

Проект нетипичный, и горожанам он придется по вкусу – так отзываются о новом жилом комплексе на Речном вокзале в Барнауле эксперты. Его рассматривают на градостроительном совете в четверг, 27 июня.

По проекту две башни будут буквально парить в воздухе у набережной. Такой эффект обеспечивает специальная конструкция. Дома установят на стилобат – платформу до высоты третьего этажа. Это архитектурное решение даст возможность пересекать территорию насквозь через комплекс и проходить к реке на прогулочную зону.

Новый ЖК на Речном вокзале / Иллюстрация от "Селфстроит"

Концепция комплекса заключается в том, чтобы места общественного пользования были доступны и полезны не только тем, кто здесь живет и работает, но и окружающим. Так, околодомовая территория плавно переходит в набережную, беговые и велосипедные дорожки, воркаут корнеры. А спортивные локации окружены видовыми лавками и коммерческим променадом. Причем это будет доступно не только жителям жилого комплекса, но и гостям набережной, заверяет застройщик.

Здесь будут и другие решения: сквозные пролеты и зеленые парапеты, возможность выхода на террасы из офисных помещений и, конечно, шикарный вид на Обь. Территория ЖК станет концентратом арт-объектов, совместит в себе последние тренды дизайна и практичность. Для коммерческой недвижимости архитекторы создали воркплейсы по принципу "Домашний уют на рабочем месте".

Что касается высоты зданий, то обе башни будут в 27 этажей. Это оптимальная высота строений, не противоречащая облику города и мнению местных жителей. Кроме того, из-за специфики строительства срок возведения сверхвысоких зданий существенно больше.