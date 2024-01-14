Барнаульцам предлагают сдать на переработку новогодние елки

Из деревьев сделают плиты МДФ

14 января 2024, 10:40, ИА Амител

Фото: pxhere.com

В Барнауле пройдет акция под названием "Елки-палки", в рамках которой горожане смогут сдать на переработку свои новогодние ели. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Отмечается, что из полученных деревьев Павловский деревообрабатывающий комбинат будет делать плиты МДФ. Можно принести на переработку любые хвойные деревья, главное проверить, чтобы на них не было игрушек.

Пункты сбора будут работать 20 января с 11:00 до 12:30 по следующим адресам:

– площадь Октября, "Зеленый сквер";

– ТРЦ "Гулливер Парк" (Красноармейский, 51а);

– Балтийская, 53;

– площадь Народная;

– ТРЦ "Огни".