Барнаульцам предлагают сдать на переработку новогодние елки
Из деревьев сделают плиты МДФ
14 января 2024, 10:40, ИА Амител
Фото: pxhere.com
В Барнауле пройдет акция под названием "Елки-палки", в рамках которой горожане смогут сдать на переработку свои новогодние ели. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.
Отмечается, что из полученных деревьев Павловский деревообрабатывающий комбинат будет делать плиты МДФ. Можно принести на переработку любые хвойные деревья, главное проверить, чтобы на них не было игрушек.
Пункты сбора будут работать 20 января с 11:00 до 12:30 по следующим адресам:
– площадь Октября, "Зеленый сквер";
– ТРЦ "Гулливер Парк" (Красноармейский, 51а);
– Балтийская, 53;
– площадь Народная;
– ТРЦ "Огни".
10:55:55 14-01-2024
Далековато...
14:14:21 14-01-2024
Гость (10:55:55 14-01-2024) Далековато...... До пунктов елкосбора?
15:37:32 14-01-2024
отдайте натуральные елочки в зоопарк, а зверюшки вам спасибо скажут)
19:26:50 14-01-2024
Элен без ребят (15:37:32 14-01-2024) отдайте натуральные елочки в зоопарк, а зверюшки вам спасибо... Зверюшки боты задвинут от таких подарков. Ёлки рубят летом и обрабатывают отравой специальной чтобы они до зимы не остались. Нынешние ёлки даже хвоёй не пахнут.
14:57:53 15-01-2024
Гость (19:26:50 14-01-2024) Зверюшки боты задвинут от таких подарков. Ёлки рубят летом и... каждый год, лет 15 уже (?), елки сдают в зоопарк и, знаете, зверушки счастливы, а не вот это вот всё.
17:13:45 14-01-2024
А засохшую ёлочку перед привозом на такси за свой счёт и сдачи представителям предпринимателей-халявщиков не нужно ещё и перебрать, помыть, хвою отделить от веточек и разложить по красочным мешочкам? Чё этим павловским предпринимателям: ездить что-ли по дворам, как ранее цыгане за бутылками, или по помойкам и собирать там эти ёлки? Кстати, никто ещё из наших местных, барнаульских предпринимателей не додумался принимать с бесплатной доставкой до них металлообрабатывающее оборудование, медь, драгоценные металлы и камни, и т.п.? Это такой вот зародился у нас бизнес по алтайски под видом борьбы за чистую экологию...