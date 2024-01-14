НОВОСТИОбщество

Барнаульцам предлагают сдать на переработку новогодние елки

Из деревьев сделают плиты МДФ

14 января 2024, 10:40, ИА Амител

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

В Барнауле пройдет акция под названием "Елки-палки", в рамках которой горожане смогут сдать на переработку свои новогодние ели. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Отмечается, что из полученных деревьев Павловский деревообрабатывающий комбинат будет делать плиты МДФ. Можно принести на переработку любые хвойные деревья, главное проверить, чтобы на них не было игрушек.

Пункты сбора будут работать 20 января с 11:00 до 12:30 по следующим адресам:

– площадь Октября, "Зеленый сквер";

– ТРЦ "Гулливер Парк" (Красноармейский, 51а);

– Балтийская, 53;

– площадь Народная;

– ТРЦ "Огни".

Барнаул Экология

Комментарии 6

Avatar Picture
Гость

10:55:55 14-01-2024

Далековато...

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:14:21 14-01-2024

Гость (10:55:55 14-01-2024) Далековато...... До пунктов елкосбора?

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Элен без ребят

15:37:32 14-01-2024

отдайте натуральные елочки в зоопарк, а зверюшки вам спасибо скажут)

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:26:50 14-01-2024

Элен без ребят (15:37:32 14-01-2024) отдайте натуральные елочки в зоопарк, а зверюшки вам спасибо... Зверюшки боты задвинут от таких подарков. Ёлки рубят летом и обрабатывают отравой специальной чтобы они до зимы не остались. Нынешние ёлки даже хвоёй не пахнут.

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Элен без ребят

14:57:53 15-01-2024

Гость (19:26:50 14-01-2024) Зверюшки боты задвинут от таких подарков. Ёлки рубят летом и... каждый год, лет 15 уже (?), елки сдают в зоопарк и, знаете, зверушки счастливы, а не вот это вот всё.

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Вася

17:13:45 14-01-2024

А засохшую ёлочку перед привозом на такси за свой счёт и сдачи представителям предпринимателей-халявщиков не нужно ещё и перебрать, помыть, хвою отделить от веточек и разложить по красочным мешочкам? Чё этим павловским предпринимателям: ездить что-ли по дворам, как ранее цыгане за бутылками, или по помойкам и собирать там эти ёлки? Кстати, никто ещё из наших местных, барнаульских предпринимателей не додумался принимать с бесплатной доставкой до них металлообрабатывающее оборудование, медь, драгоценные металлы и камни, и т.п.? Это такой вот зародился у нас бизнес по алтайски под видом борьбы за чистую экологию...

  -2 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров