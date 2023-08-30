Барнаульцам предложили выбрать название безымянному скверу из шести вариантов
Голосование пройдет с 30 августа по 13 сентября включительно
30 августа 2023, 13:30, ИА Амител
В Барнауле стартовало голосование за выбор названия сквера на пересечении улиц Сергея Ускова и Взлетной, сообщает мэрия.
Утверждено шесть вариантов: "Авиаторов", "Взлетный", "Семейный", "Молодежный", "Апрельский" и "Свиданий".
"После завершения голосования культурологическая комиссия рассмотрит вопрос о присвоении выбранного названия. Официальное название будет утверждено постановлением города", - рассказали в мэрии.
Голосование проходит на портале Госуслуг с 30 августа по 13 сентября включительно. Чтобы сделать выбор, необходимо иметь учетную запись.
Напомним, зеленую зону на пересечении улиц открыли в октябре 2020 года.
13:43:49 30-08-2023
Сквер им. Пригожина
14:40:14 30-08-2023
Валерия (13:43:49 30-08-2023) Сквер им. Пригожина... Иосифа?)))
14:38:12 30-08-2023
Позорный
14:40:20 30-08-2023
Взлетный.
15:06:29 30-08-2023
Наталья (14:40:20 30-08-2023) Взлетный.... Взлетно перелетно улетный)))
15:05:04 30-08-2023
Скверный сквер
16:17:50 30-08-2023
Чушь и тоска. Особенно сквер свиданий - у нас уже есть такая пакость, имени генерала Новикова. Или он теперь на Взлетной чудит?
17:33:14 30-08-2023
Что от этого произойдёт? Все будут говорить - а пойдём в сквер такой-то погуляем? Так что ли? Да для 98% слово "сквер" незнакомо. Да и нет его там. Когда коту делать нечего.....
17:57:39 30-08-2023
Ипотечный.
18:22:45 30-08-2023
Мизерный
18:32:32 30-08-2023
Наши люди всё опошлят. Хотя слово сквер не русское. Что то в нём от слова скверное.
01:13:27 31-08-2023
Это не сквер, а позор, деревья все дохлые, газон полулысый. Поливают машинами, видимо сделать систему полива не позволил попиленный бюджет.