НОВОСТИОбщество

Барнаульцам предложили выбрать название безымянному скверу из шести вариантов

Голосование пройдет с 30 августа по 13 сентября включительно

30 августа 2023, 13:30, ИА Амител

Фото: t.me/barnaul_org
Фото: t.me/barnaul_org

В Барнауле стартовало голосование за выбор названия сквера на пересечении улиц Сергея Ускова и Взлетной, сообщает мэрия.

Утверждено шесть вариантов: "Авиаторов", "Взлетный", "Семейный", "Молодежный", "Апрельский" и "Свиданий".

"После завершения голосования культурологическая комиссия рассмотрит вопрос о присвоении выбранного названия. Официальное название будет утверждено постановлением города", - рассказали в мэрии.

Голосование проходит на портале Госуслуг с 30 августа по 13 сентября включительно. Чтобы сделать выбор, необходимо иметь учетную запись.

Напомним, зеленую зону на пересечении улиц открыли в октябре 2020 года.

Фото: пресс-центр мэрии Барнаула

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Барнаул Благоустройство общественные территории

Комментарии 12

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Валерия

13:43:49 30-08-2023

Сквер им. Пригожина

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Гость

14:40:14 30-08-2023

Валерия (13:43:49 30-08-2023) Сквер им. Пригожина... Иосифа?)))

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Гость

14:38:12 30-08-2023

Позорный

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Наталья

14:40:20 30-08-2023

Взлетный.

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Гость

15:06:29 30-08-2023

Наталья (14:40:20 30-08-2023) Взлетный.... Взлетно перелетно улетный)))

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Гость

15:05:04 30-08-2023

Скверный сквер

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Гость

16:17:50 30-08-2023

Чушь и тоска. Особенно сквер свиданий - у нас уже есть такая пакость, имени генерала Новикова. Или он теперь на Взлетной чудит?

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Гость

17:33:14 30-08-2023

Что от этого произойдёт? Все будут говорить - а пойдём в сквер такой-то погуляем? Так что ли? Да для 98% слово "сквер" незнакомо. Да и нет его там. Когда коту делать нечего.....

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Гость

17:57:39 30-08-2023

Ипотечный.

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Гость

18:22:45 30-08-2023

Мизерный

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Юрий

18:32:32 30-08-2023

Наши люди всё опошлят. Хотя слово сквер не русское. Что то в нём от слова скверное.

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Алексей

01:13:27 31-08-2023

Это не сквер, а позор, деревья все дохлые, газон полулысый. Поливают машинами, видимо сделать систему полива не позволил попиленный бюджет.

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