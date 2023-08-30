Барнаульцам предложили выбрать название безымянному скверу из шести вариантов

Голосование пройдет с 30 августа по 13 сентября включительно

30 августа 2023, 13:30, ИА Амител

Фото: t.me/barnaul_org

В Барнауле стартовало голосование за выбор названия сквера на пересечении улиц Сергея Ускова и Взлетной, сообщает мэрия.

Утверждено шесть вариантов: "Авиаторов", "Взлетный", "Семейный", "Молодежный", "Апрельский" и "Свиданий".

"После завершения голосования культурологическая комиссия рассмотрит вопрос о присвоении выбранного названия. Официальное название будет утверждено постановлением города", - рассказали в мэрии.

Голосование проходит на портале Госуслуг с 30 августа по 13 сентября включительно. Чтобы сделать выбор, необходимо иметь учетную запись.

Напомним, зеленую зону на пересечении улиц открыли в октябре 2020 года.