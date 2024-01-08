Барнаульцам проведут мастер-класс по игре на редких музыкальных инструментах

Посетители также увидят экспозицию "Алтай новогодний"

08 января 2024, 08:40, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Жителям и гостям Барнаула проведут экспресс-мастер-класс по игре на редких музыкальных инструментах. Об этом рассказали в пресс-службе регионального правительства.

Мастер-классы игры на гуслях, виброфоне и других редких музыкальных инструментах проведет народный мастер Алтайского края Александр Гнездилов. Мероприятие состоится в выставочном зале Алтайского государственного Дома народного творчества 8 января.

Также посетители смогут увидеть экспозицию "Алтай новогодний", где представят работы мастеров из Волчихинского, Змеиногорского, Третьяковского, Чарышского районов, Рубцовска и Барнаула.

Начало мероприятия запланировано на 11:00.