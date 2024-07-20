Барнаульцам рассказали, что делать, если заблудился в лесу

Перед походом нужно тщательно к нему подготовиться

20 июля 2024, 08:04, ИА Амител

Лес / Фото: pxhere.com/ru/photo/404

Лес – это место, где нужно быть особенно осторожным. Здесь можно встретить диких животных, клещей, ядовитые растения. Кроме того, легко заблудиться. Ежегодно происходят десятки таких случаев. В управлении ГОЧС по Барнаулу рассказали, как вести себя, если вы потерялись в лесу.

Если вы собираетесь в лес, обязательно сообщите родным маршрут и время возвращения. Посмотрите прогноз погоды. Возьмите с собой мобильный телефон, пополните баланс и проверьте его. Кроме того, вам понадобятся компас, спички, нож, часы, вода и продукты питания, а также лекарства.

Одевайтесь ярко: лучше всего подойдут оранжевые, рыжие, желтые или белые куртки. В камуфляже вас будет сложно заметить, что затруднит поиски. Одежда должна закрывать как можно больше участков тела, чтобы защитить от порезов, царапин и укусов насекомых.

Если вы все же заблудились, не паникуйте. Постарайтесь прислушаться: может быть, вы услышите крики, шум машин или лай собак. Заберитесь на дерево и осмотритесь. Если вы знаете, что вас будут искать, оставайтесь на месте, разведите костер и установите знаки, которые можно будет заметить с вертолета. Если вы звоните в экстренные службы, постарайтесь вспомнить все особенности территории: реку, дорогу и так далее.

Не делайте лишних звонков, чтобы не разрядить мобильный телефон. Сразу же обращайтесь на номер 112. Помощь придет к вам в максимально короткие сроки.