Барнаульцам рассказали, как избавиться от пеней за просрочку оплаты услуг водоканала

Воспользоваться предложением можно до конца года

15 декабря 2023, 14:00, ИА Амител erid: LjN8K7SzC

Оплата. Квитанция / Фото: пресс-служба "Росводоканал Барнаул"

Скоро Новый год – время подарков. Ресурсоснабжающая организация "Росводоканал Барнаул" напоминает своим абонентам об акции "В новый год без долгов", которая продлится до конца года. Чтобы стать ее участником, необходимо полностью оплатить имеющуюся перед водоканалом задолженность и до конца года больше не попадать в списки должников.

Какой бонус получат участники акции?

"Тем абонентам, которые выполнят два несложных условия акции, будут списаны все пени, начисленные за период просрочки оплаты водоснабжения и водоотведения", – рассказал коммерческий директор "Росводоканал Барнаул" Андрей Звягинцев.

Кто может участвовать в акции?

Принять участие и списать пени могут жители частного сектора, домов с непосредственной формой управления и многоквартирных домов, где собственники заключили прямые договоры с барнаульским водоканалом, в отношении которых не было судебных взысканий.

По условиям акции погасить задолженность нужно за период не менее двух месяцев, после этого подтвердить факт оплаты, обратившись в водоканал по телефону кол-центра 500-101 или лично в офисе приема абонентов по адресу пр. Калинина, 116.

ООО "Барнаульский Водоканал"

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