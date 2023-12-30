Барнаульцам рассказали о работе трамваев в рождественскую ночь
Электротранспорт будет ходить по четырем маршрутам
30 декабря 2023, 14:35, ИА Амител
Фото: amic.ru
Жители Барнаула смогут уехать на трамваях с ночной рождественской службы. Как сообщили в мэрии, отправление начнется 7 января в 01:30.
От Покровского кафедрального собора:
- до депо № 1: Покровский Собор – ул. Анатолия – пр. Красноармейский – пл. Свободы – пр. Красноармейский – пр. Строителей – пр. Ленина – ул. Северо-Западная – депо № 1 на пр. Коммунаров;
- до Докучаево: Покровский собор – ул. Анатолия – пр. Красноармейский – пл. Свободы – ул. Анатолия – ул. Челюскинцев – ул. Антона Петрова – ул. Попова – ст. Докучаево.
От Александро-Невского собора:
- по маршруту № 9: Александро-Невский собор – ул. Антона Петрова – ул. Северо-Западная – пр. Калинина – пр. Космонавтов – ул. Малахова – ул. Антона Петрова – ул. Попова – ст. Докучаево;
- по маршруту № 8: Александро-Невский собор – ул. Антона Петрова – ул. Малахова – пр. Космонавтов – пр. Калинина – ул. Северо-Западная – ул. Антона Петрова – ул. Попова – ст. Докучаево.
Ранее рассказали, как будет ходить общественный транспорт в Барнауле на новогодние праздники.
15:22:06 30-12-2023
Любителям по ночам бить лбы трамвайчик пожалуйста. А нормальным людям в выходные дни (а для кого-то они рабочие!) уехать на ОТ фигушки. И на кого работает горадминистрация?
12:10:24 31-12-2023
Гость (15:22:06 30-12-2023) Любителям по ночам бить лбы трамвайчик пожалуйста. А нормаль... Из текста видно.