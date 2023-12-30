Барнаульцам рассказали о работе трамваев в рождественскую ночь

Электротранспорт будет ходить по четырем маршрутам

30 декабря 2023, 14:35, ИА Амител

Фото: amic.ru

Жители Барнаула смогут уехать на трамваях с ночной рождественской службы. Как сообщили в мэрии, отправление начнется 7 января в 01:30.

От Покровского кафедрального собора:

до депо № 1: Покровский Собор – ул. Анатолия – пр. Красноармейский – пл. Свободы – пр. Красноармейский – пр. Строителей – пр. Ленина – ул. Северо-Западная – депо № 1 на пр. Коммунаров;

до Докучаево: Покровский собор – ул. Анатолия – пр. Красноармейский – пл. Свободы – ул. Анатолия – ул. Челюскинцев – ул. Антона Петрова – ул. Попова – ст. Докучаево.

От Александро-Невского собора:

по маршруту № 9: Александро-Невский собор – ул. Антона Петрова – ул. Северо-Западная – пр. Калинина – пр. Космонавтов – ул. Малахова – ул. Антона Петрова – ул. Попова – ст. Докучаево;

по маршруту № 8: Александро-Невский собор – ул. Антона Петрова – ул. Малахова – пр. Космонавтов – пр. Калинина – ул. Северо-Западная – ул. Антона Петрова – ул. Попова – ст. Докучаево.

Ранее рассказали, как будет ходить общественный транспорт в Барнауле на новогодние праздники.