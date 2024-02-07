Барнаульцам расскажут, как в городе готовят будущих олимпийцев

Интернет-форум пройдет на официальном сайте мэрии

07 февраля 2024, 12:15, ИА Амител

Фото: pxhere.com/ru/photo/602034

Жители Барнаула смогут принять участие в интернет-форуме с представителями спортивных школ. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.

8 февраля с 14 до 15 часов состоится онлайн-форум на тему "О подготовке спортивного резерва муниципальными спортивными школами города Барнаула".

Отвечать на вопросы будет председатель комитета по физической культуре и спорту города Барнаула Кобзаренко Петр Иванович.

Задать свои вопросы можно по ссылке.