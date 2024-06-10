Барнаульцам расскажут, как выгодно и без лишних хлопот построить дом
Опытные специалисты агентства недвижимости "Гнездо" совместно с партнерами поделятся нюансами ИЖС
10 июня 2024, 08:00, ИА Амител erid: LjN8KCnC2
Давно мечтаете о собственном доме, но не знаете, с чего начать? Хотите узнать стоимость стройки и какие дома сейчас в тренде? Тогда приходите на "Субботу с ИЖС", которая пройдет в Барнауле 15 июня 2024 года. Мероприятие организует агентство недвижимости "Гнездо" совместно с ВТБ и подрядчиками-партнерами. От экспертов с многолетним опытом вы узнаете свежую и актуальную информацию о рынке недвижимости и об особенностях индивидуального малоэтажного строительства.
О чем именно расскажут на встрече?
Специалисты расскажут, где, что и в какую стоимость можно построить. Развеют популярные мифы о строительстве частного дома. А также поделятся информацией о самых популярных проектах домов в этом году и предоставят расчеты платежей по низким ставкам с господдержкой от одного из ведущих банков.
Кому это будет полезно?
Информация актуальна и важна для тех, кто хочет построить или купить готовый частный дом. Встреча позволит учесть все особенности и возможности современного рынка. А также поможет сделать осознанный выбор и найти наиболее простой и выгодный путь к мечте.
Кто организует мероприятие?
"Субботу с ИЖС" организует агентство недвижимости "Гнездо", которое уже 11 лет успешно работает на рынке. За это время специалисты осуществили несколько тысяч сделок. Они не просто помогают подобрать объект и сопровождают продажу, но и подбирают недвижимость в соответствии с индивидуальными запросами клиентов, проверяют документы и юридическую чистоту объекта и решают спорные вопросы, предоставляя полный комплекс услуг.
Кстати, все специалисты компании сертифицированы (это можно проверить на сайте Российской гильдии риелторов).
Когда и где пройдет "Суббота с ИЖС"?
В Барнауле в субботу, 15.06.24, с 10:00 до 17:00 в офисе агентства "Гнездо" (ул. Взлетная, 33, корпус 4, офис 201).
Приходите и узнайте, как построить свой дом без лишних хлопот.
Записаться на мероприятие можно по этой ссылке или по номерам: 8 (3852) 53-41-25, 8-906-960-2030.
Агентство недвижимости "Гнездо"
Адрес: Барнаул, ул. Взлетная, 33, корпус 4, офис 201
Тел.: +7 (3852) 53-41-25
Сайт
Возрастное ограничение 18+
ИП Гросс Ольга СергеевнаРеклама
08:36:58 10-06-2024
вот уже 7 лет строю свой дом, и из опыта могу сказать, вот ту лапшу которую будут вешать на этой встрече, заварите и сожрите.
Главное в строительстве дома - это зарплата. Если денег не будет то и не сделаешь ничего, вижу на примере соседей вокруг, которые в ипотеки набрали домов, и даже забор не могут осилить, даже обои наклеить.
Все это миф, что переехав в дом, у вас низкие ЖКХ, выгодней и прочее....да ЖКХ ниже, НО....в доме всегда требуются вложения и труд. Если ты переехал в дом, то готовься, даже если в пятницу хорошо глульнул, то в субботу уже надо фигачить, обустраивать территорию, надворные постройки и прочее. А ценники жесть, цемент скоро уже будет 600р, вы с дубу рухнули?!
Темнеменее, ни сколько не пожалел, что пошел на этот шаг, и сейчас сижу на работе, все гсти ломит, спина сгоревшая, но зато приятно, многое научился делать чего не умел раненее, строю все сам, даже научился кирпич класть под расшивкуку, и рпиходя домой, ты знаешь, что скучать не придется, всегда есть чем заняться, полный двор стройматериалов, не знаешь за что взяться, то ли фундамент под баню, то ли отмостку под гараж, то ли штукатурку, то ли двор брусчаткой укласть, то ли бахнуть пива и в бассейн нырнуть)))
11:28:19 10-06-2024
Гость (08:36:58 10-06-2024) вот уже 7 лет строю свой дом, и из опыта могу сказать, вот т... цемент, кирпич, бетон в топку. ЛСТК рулит. С этим бетоном и кладкой мароки и затрат лишь, там на одном этапе подбора раствора косяков десятки, ну и кирпича с подвохом в наших краях полно.
11:34:50 10-06-2024
Гость (11:28:19 10-06-2024) цемент, кирпич, бетон в топку. ЛСТК рулит. С этим бетоном и ... Ага, ЛСТК рулит для торговых помещений, жить в металлической решетке такое себе. Куча наводок и помех от оборудования. На вкус и цвет. В одном Вы правы, что кирпича хорошего в нашем регионе не найти, сплошной брак и неликвид. По поводу мороки....кто то строит навека, а кто то из говна и палок, в таком случае и ваш ЛСТК сойдет, простоит сколько простоит, потомки новый построят. Про подбор раствора прям улыбнули.... Теория без практики мертва и бесплодна. Вас тоже приглашаю, товарищ студент ))))
12:00:26 10-06-2024
Гость (11:28:19 10-06-2024) цемент, кирпич, бетон в топку. ЛСТК рулит. С этим бетоном и ... а раньше предлагали шатер натянуть и пенополиуретаном напыление сделать)))
11:20:08 10-06-2024
я бы сходил лучше на лекцию комментатору. полезнее и реалистичнее информация у него, чем у гнезда
11:31:00 10-06-2024
мечтатель (11:20:08 10-06-2024) я бы сходил лучше на лекцию комментатору. полезнее и реалист... Хм...могу не только лекцию устроить но и практику, так сказать, попробовать перед таким шагом - ваше это или нет. Приглашаю на повкалывать на выходных )))) укладка брусчатки, установка поребриков, подготовка подложки, замес раствора, во всем этом ВЫ можете испытать себя....через пару недель кирпич класть продолжим))) В частном доме лишние руки не лишние. была бы погода да комаров поменьше...
От Вас желание учиться и испытать себя, добровольный взнос в виде пива и других прозхладиетльно горячительных напитков приветствуется.
От меня: чистый воздух, рядом с лесом, в черте города, приятная атмосфера, поделюсь опытом, расскажу чему научился, бассейн. Бани пока нет, но с Вами мы ее быстрей построим! ))))))
15:10:00 10-06-2024
Гость (11:31:00 10-06-2024) Хм...могу не только лекцию устроить но и практику, так сказа... а жена у Вас есть?))))
15:57:40 10-06-2024
Гость (15:10:00 10-06-2024) а жена у Вас есть?))))... Жена есть, видели бы вы сколько накатала банок в построенный мною подвал длинной 6 метров. Делал с перспективой, не дай бог, в реконструкцию под бомбоубежище)))...
В теплице выращивает такие помидорища с кулак. Весь двор украшен цветами. Это отдельная тема какая она молодец.
Но есть вакансия любовницы, но если честно, пока на них нет времени, поэтому не ищу и не могу ничего обещать. Вот пока в квартире жил - много времени им уделял. Увы.
Сам построишь ты - дом своей мечты )))
16:02:02 10-06-2024
Гость (15:10:00 10-06-2024) а жена у Вас есть?))))... еще и дети есть, а вы с какой целью интересуетесь? ))))
15:32:36 13-06-2024
Гость (16:02:02 10-06-2024) еще и дети есть, а вы с какой целью интересуетесь? ))))... была маленькая надежда, что такой мужчина может быть свободен, но раз нет - то Вашей жене повезло, что вы такой хозяин)))
11:59:19 10-06-2024
Выгодно и без лишних хлопот для застройщиков?
22:23:36 10-06-2024
Гость (11:34:50 10-06-2024) Ага, ЛСТК рулит для торговых помещений, жить в металлической... Альтерра.. Кирпич М200.. Очень хороший.. Печь строил сам первый раз в жизни-все прекрасно