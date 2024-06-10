Барнаульцам расскажут, как выгодно и без лишних хлопот построить дом

Опытные специалисты агентства недвижимости "Гнездо" совместно с партнерами поделятся нюансами ИЖС

10 июня 2024, 08:00, ИА Амител erid: LjN8KCnC2

Частный дом. Недвижимость / Фото: freepik.com

Давно мечтаете о собственном доме, но не знаете, с чего начать? Хотите узнать стоимость стройки и какие дома сейчас в тренде? Тогда приходите на "Субботу с ИЖС", которая пройдет в Барнауле 15 июня 2024 года. Мероприятие организует агентство недвижимости "Гнездо" совместно с ВТБ и подрядчиками-партнерами. От экспертов с многолетним опытом вы узнаете свежую и актуальную информацию о рынке недвижимости и об особенностях индивидуального малоэтажного строительства.

О чем именно расскажут на встрече?

Специалисты расскажут, где, что и в какую стоимость можно построить. Развеют популярные мифы о строительстве частного дома. А также поделятся информацией о самых популярных проектах домов в этом году и предоставят расчеты платежей по низким ставкам с господдержкой от одного из ведущих банков.

Кому это будет полезно?

Информация актуальна и важна для тех, кто хочет построить или купить готовый частный дом. Встреча позволит учесть все особенности и возможности современного рынка. А также поможет сделать осознанный выбор и найти наиболее простой и выгодный путь к мечте.

Кто организует мероприятие?

"Субботу с ИЖС" организует агентство недвижимости "Гнездо", которое уже 11 лет успешно работает на рынке. За это время специалисты осуществили несколько тысяч сделок. Они не просто помогают подобрать объект и сопровождают продажу, но и подбирают недвижимость в соответствии с индивидуальными запросами клиентов, проверяют документы и юридическую чистоту объекта и решают спорные вопросы, предоставляя полный комплекс услуг.

Кстати, все специалисты компании сертифицированы (это можно проверить на сайте Российской гильдии риелторов).

Когда и где пройдет "Суббота с ИЖС"?

В Барнауле в субботу, 15.06.24, с 10:00 до 17:00 в офисе агентства "Гнездо" (ул. Взлетная, 33, корпус 4, офис 201).

Приходите и узнайте, как построить свой дом без лишних хлопот.

Записаться на мероприятие можно по этой ссылке или по номерам: 8 (3852) 53-41-25, 8-906-960-2030.

Иллюстрация предоставлена агентством "Гнездо"

Агентство недвижимости "Гнездо"

Адрес: Барнаул, ул. Взлетная, 33, корпус 4, офис 201

Тел.: +7 (3852) 53-41-25

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ИП Гросс Ольга Сергеевна

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