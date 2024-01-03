Барнаульцев попросили не вызывать скорую помощь, чтобы "просто приехали и посмотрели"
Нагрузка на каждую бригаду медиков возросла до 25 вызовов в сутки
03 января 2024, 09:00, ИА Амител
В новогодние праздники происходит большое количество безрезультатных вызовов бригад скорой медпомощи, сообщает в своем Telegram-канале барнаульская станция скорой медицинской помощи.
Нагрузка на каждую бригаду возрастает до 25 вызовов в сутки. При этом часто по прибытии пациент либо отсутствует, либо отказывается от осмотра.
"Если вы решили, что ваше состояние улучшилось и скорая помощь вам не нужна, или поняли, что "зря вызвали, но пусть все равно приедут", – знайте, что в это время кому-то может быть жизненно необходима та самая бригада", – обратились медики к барнаульцам.
Вызов можно отменить, позвонив по номерам 03 и 103.
Барнаульцам также напомнили, что скорая медпомощь не выдает больничные листы, не выписывает рецепты и не назначает лечение – это делают в поликлиниках.
Ранее amic.ru рассказал, как поликлиники и больницы будут работать в новогодние праздники.
09:35:37 03-01-2024
Грубо. Вы не сами по себе работаете. Вы - сервис для людей. А когда вы так к людям относитесь, то не удивляйтесь ответному отношению.
11:36:29 03-01-2024
Гость (09:35:37 03-01-2024) Грубо. Вы не сами по себе работаете. Вы - сервис для людей. ... Это точно не сервис! (для ЕГ - возможно)..
12:53:54 04-01-2024
Гость (09:35:37 03-01-2024) Грубо. Вы не сами по себе работаете. Вы - сервис для людей. ... Скорая помощь- это про спасение жизни в опасный момент, а не про "сервис" И именно к тем, кому СМП жизненно необходима, бригада не успеват приехать, тк выехала на "сервис" к очередному сопливому слюнтяю. Просто знайте, что вызывая с соплями скорую, чтобы вам предоставили сервис по измерению температуры, вы лишаете кого-то шанса на жизнь. Возможно, это будут ваши родители в следующий раз. тьфу...
01:15:51 05-01-2024
Гость (09:35:37 03-01-2024) Грубо. Вы не сами по себе работаете. Вы - сервис для людей. ... Хотите сервис, вызывайте платную и любой каприз за ваши деньги.
10:30:40 03-01-2024
Перед смертью тоже легчает ...
11:02:29 03-01-2024
У них теперь новый тренд. Если вызвавший оказался чуть выпивши или с похмелья, то сразу до свиданья. Раньше такого не было, всегда оказывали помощь.
12:11:12 03-01-2024
Узнал , что у нас в городе есть платная скорая помощь.Уважаемый сайт и админ - напишите про эту платную скорую помощь и ее тарифы , очень нам интересно.
15:31:21 03-01-2024
Пример. Начался кашель, температура. Не понятно - то ли бронхит, то ли пневмония. Можно пойти (в мороз, больным) в поликлинику по месту жительства, отсидеть в очереди к фельдшеру (с ковидными на одной скамейке), потом фельдшер (не врач!) или назначит лечение или отправит куда-нибудь на гору делать снимок, где ты еще пол дня простоишь в очереди и потом повезешь этот снимок обратно фельдшеру. Уже было так не раз, не спорьте даже. Другой вариант (хитрый) - вызываем скорую, она сразу отвозит тебя в больничку, где тебе сразу делают снимок, сразу ставят диагноз и тут же либо кладут на лечение в больницу, либо отпускают домой. Первый вариант это два дня мучений, второй вариант - полчаса. Конкретно меня возили в больницу трансмаш на Сухова.
11:33:21 04-01-2024
Гость (15:31:21 03-01-2024) Пример. Начался кашель, температура. Не понятно - то ли брон... узнаете по 03 дежурную больницу с таким то заболеванием, вызывает такси... вас там осмотрят, определят нужна госпитализация, если нет, поедете домой и далее в фильтр-бокс, как и все.... в скорая помощь нужная при угрозе жизни, в больницу ложаться на серьезное лечение... а с температурой и соплями вызывать точно не стоит
12:44:27 04-01-2024
Гость (15:31:21 03-01-2024) Пример. Начался кашель, температура. Не понятно - то ли брон... сразу ставят диагноз? сильно сказано. 25.12 меня увезли на скорой в хирургию, обследовали по-полной, включая УЗИ и расширенные анализы крови. решили сразу "покончить с этим отростком, не дожидаясь перитонита". то есть, меня сразу хотели отправить на операционный стол, после 5 часов в приемном отделении, где я корчилась от боли. да, кстати, аппендикс, который мне хотели удалить, уже удален 25 лет назад. это вам про диагностику "сразу".
01:32:15 04-01-2024
Инфа устарела. Сначала хитросделанных госпитализируют, заводят историю, а уж потом обследуют.