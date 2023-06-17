Барнаульцев предупредили об опасности возгораний тополиного пуха
В мэрии рассказали, как не допустить пожара из-за пуха
17 июня 2023, 13:29, ИА Амител
Тополиный пух может стать причиной возникновения пожара, поскольку он легко воспламеняется и горит с большой скоростью. Чтобы не допустить возгорания, нужно быть осторожными, сообщают в мэрии Барнаула.
Чтобы не допустить трагедии, специалисты рекомендуют регулярно очищать и поливать места скопления пуха, особенно у деревянных построек.
Кроме того, не следует позволять детям поджигать пух, не выбрасывать окурки и спички за пределы урн, тщательно готовиться к проведению сварочных и других огневых работ рядом с местами скопления пуха, а также установить на территории домовладения емкость с водой и щиты с набором первичных средств пожаротушения.
В случае угрозы возникновения пожара срочно вызывайте пожарную охрану по номеру 01 или 101 либо звоните в экстренные оперативные службы – телефон 112.
22:21:30 17-06-2023
Не понятно почему администрация не проливает и не следит за местами большого скопления пуха. Сегодня были в парке "Изумрудный" сколько там пуха!!! Ждём когда подожгут, и всё спишем на ЧП.
05:44:35 18-06-2023
Если положено поливать, то почему не поливают?
09:58:59 18-06-2023
В городе столько проблем из-за незаконных рубок деревьев. Но пуховые тополя муниципальные власти берегут, как зеницу ока! Их как раз оставляют, несмотря на то, что многие явно представляют опасность, так как очень старые. Казалось бы, чего проще: обойти все микрорайоны, пока есть пух, пометить краской такие деревья. Дать предписание ответственным за вырубку убрать все пуховые тополя в сезон, когда не будет листвы. Избавить горожан от кошмара и пожарной опасности. Ведь каждый год происходят возгорания, каждый!