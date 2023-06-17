Барнаульцев предупредили об опасности возгораний тополиного пуха

В мэрии рассказали, как не допустить пожара из-за пуха

17 июня 2023, 13:29, ИА Амител

Фото: amic.ru / Алина Роднова

Тополиный пух может стать причиной возникновения пожара, поскольку он легко воспламеняется и горит с большой скоростью. Чтобы не допустить возгорания, нужно быть осторожными, сообщают в мэрии Барнаула.

Чтобы не допустить трагедии, специалисты рекомендуют регулярно очищать и поливать места скопления пуха, особенно у деревянных построек.

Кроме того, не следует позволять детям поджигать пух, не выбрасывать окурки и спички за пределы урн, тщательно готовиться к проведению сварочных и других огневых работ рядом с местами скопления пуха, а также установить на территории домовладения емкость с водой и щиты с набором первичных средств пожаротушения.

В случае угрозы возникновения пожара срочно вызывайте пожарную охрану по номеру 01 или 101 либо звоните в экстренные оперативные службы – телефон 112.

Фото: сайт мэрии Барнаула / barnaul.org