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Барнаульцев пригласили на "православную трезвую пробежку" утром 1 января 2024 года

Старт в 11:00 от Покровского кафедрального собора на улице Никитина

29 декабря 2023, 12:40, ИА Амител

Фото: vk.com/asmikushin
Фото: vk.com/asmikushin

Жителей Барнаула пригласили на короткую пробежку утром 1 января, сообщают в своем Telegram-канале "Вести Алтай". Ранее такое мероприятие проводил барнаульский священник Александр Микушин.

"1 января по благословению митрополита Барнаульского и Алтайского Сергия после Божественной литургии и молебна на Новый год состоится ежегодное спортивное мероприятие "Православная трезвая пробежка", – говорится в сообщении.

Старт в 11:00 от Покровского кафедрального собора на улице Никитина, 137. Длина маршрута – 3,5 км. После пробежки – чаепитие в трапезной Покровского собора.

Барнаул Новый год
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Комментарии 14

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Гость

12:57:39 29-12-2023

Если бы это было не под эгидой РПЦ, то я бы пришёл и пробежал... А так нет, не пойду... Комментарий - повод задуматься властям... Надеюсь.

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Андрей

13:51:01 29-12-2023

Гость (12:57:39 29-12-2023) Если бы это было не под эгидой РПЦ, то я бы пришёл и пробежа... Те кто хочет ищет возможности, те кто не хочет - ищет причины. Те кто любит бег не ждут когда их кто-то "правильный" организует"и даже 1-го января дожидаться необязательно. А если уж хочется именно 1-го, и без РПЦ, то можно и с моржами, или с беговым клубом..... но это ж искать надо... коммент под новостью проще.

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Гость

14:48:03 29-12-2023

Андрей (13:51:01 29-12-2023) Те кто хочет ищет возможности, те кто не хочет - ищет причин... ой прям умный капец! по горшкам дежурный. :-)

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Гость

14:12:12 29-12-2023

Гость (12:57:39 29-12-2023) Если бы это было не под эгидой РПЦ, то я бы пришёл и пробежа... Власти днем с огнем думают, как бы разнарядки из кремля без косяков исполнять, а не про пробежки ваши

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Гость

14:00:10 29-12-2023

Ну если только провославная,без всяких примесей

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Гость

14:12:36 29-12-2023

а попы бегут? все бегут (с) помнится в 90-х работал я в алтайкредитпромбанке и у нас у сотрудницы муж в церкви работал/служил (не знаю как у них там правильно это называется, но не истопником). и как мы отделом после новогоднего корпоратива у них затусили... это было весело)) но все было прилично!!! до сих пор вспоминаю веселуху)))

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Гость

16:34:36 29-12-2023

Гость (14:12:36 29-12-2023) а попы бегут? все бегут (с) помнится в 90-х работал я в алта... Попам, не чуждо мирское. Вот с этим грехом, они так далеки от Бога, что Бог не хочет их видеть своими, которые хотят примостится на двух стульях. А раз так, то не трудно догадаться на кого они работают.

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Элен без ребят

11:27:03 30-12-2023

Гость (14:12:36 29-12-2023) а попы бегут? все бегут (с) помнится в 90-х работал я в алта... а попы бегут? все бегут (с) сползла под мебеля :))

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Элен без ребят

14:17:44 29-12-2023

литургия и молебн на Новый год?! фэйспалм. а какое отношение имеет православие к НГ? правильный ответ- никакого. мало им рождества, они уже и НГ приватизировали что-ли?

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гость

14:32:13 29-12-2023

Элен без ребят (14:17:44 29-12-2023) литургия и молебн на Новый год?! фэйспалм. а какое отношени... они живут по принципу-все праздники от бога,значит на любой праздник надо собрать пожертвование,а это святое

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Гость

14:41:59 29-12-2023

Амик, фотку выложите потом тех трех, кто туда 1 января придет🤣

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Гость

14:49:40 29-12-2023

де неее, их много на самом деле

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Гость

06:38:06 30-12-2023

Этому бы Сергию да озаботиться не мандулой плевой в виде долбоящеров бегающих по холоду, а заботами прихожан.

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Гость

10:54:40 31-12-2023

Если я побегу, то боженька превратит мне воду в вино? Вроде такие фокусы с бухлом были уже.

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